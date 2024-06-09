Самый дорогой коттедж продают в Цыганском поселке Екатеринбурга. Фото

10 июня 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

В доме семь комнат, а еще проведен wi-fi Фото: Анна Майорова © URA.RU В Цыганском поселке Екатеринбурга, на Ново-Московском тракте, выставлен на продажу самый дорогой коттедж города. Его цена — 310 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимости». На территории 16 соток есть не только коттедж, но и ветхая одноэтажка и гараж. «Возможно [реализовать участок] под супермаркет, детский сад, гостиницу, жилую застройку, стоянку», — говорится в объявлении. В коттедже установлен камин, скважина. Продавец обещает дизайнерский ремонт комнат (однако на сайте нет фотографий интерьера внутри), а вблизи участка находятся школа, аптека и детский сад. Один квадратный метр участка стоит 1 441 860 рублей Avito Коттедж построен из кирпича, на участке два санузла: один — в доме, другой — на улице Avito Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих домах и квартирах, которые екатеринбуржцы не могут продать годами. В подборку, в частности, вошли трехэтажный коттедж за 199 миллионов рублей в элитном поселке Карасьеозерский, пентхаус за 75 миллионов с видом на Храм-на-Крови и другие объекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Цыганском поселке Екатеринбурга, на Ново-Московском тракте, выставлен на продажу самый дорогой коттедж города. Его цена — 310 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимости». На территории 16 соток есть не только коттедж, но и ветхая одноэтажка и гараж. «Возможно [реализовать участок] под супермаркет, детский сад, гостиницу, жилую застройку, стоянку», — говорится в объявлении. В коттедже установлен камин, скважина. Продавец обещает дизайнерский ремонт комнат (однако на сайте нет фотографий интерьера внутри), а вблизи участка находятся школа, аптека и детский сад. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих домах и квартирах, которые екатеринбуржцы не могут продать годами. В подборку, в частности, вошли трехэтажный коттедж за 199 миллионов рублей в элитном поселке Карасьеозерский, пентхаус за 75 миллионов с видом на Храм-на-Крови и другие объекты.