В Цыганском поселке Екатеринбурга, на Ново-Московском тракте, выставлен на продажу самый дорогой коттедж города. Его цена — 310 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимости». На территории 16 соток есть не только коттедж, но и ветхая одноэтажка и гараж.
«Возможно [реализовать участок] под супермаркет, детский сад, гостиницу, жилую застройку, стоянку», — говорится в объявлении. В коттедже установлен камин, скважина. Продавец обещает дизайнерский ремонт комнат (однако на сайте нет фотографий интерьера внутри), а вблизи участка находятся школа, аптека и детский сад.
Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих домах и квартирах, которые екатеринбуржцы не могут продать годами. В подборку, в частности, вошли трехэтажный коттедж за 199 миллионов рублей в элитном поселке Карасьеозерский, пентхаус за 75 миллионов с видом на Храм-на-Крови и другие объекты.
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