09 июня 2024

Самый дорогой коттедж продают в Цыганском поселке Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд главой Екатеринбурга Алексея Орлова Верх-Исетского и Кировского районов. Екатеринбург, жилой дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, стройка дома, фасад дома
В доме семь комнат, а еще проведен wi-fi Фото:

В Цыганском поселке Екатеринбурга, на Ново-Московском тракте, выставлен на продажу самый дорогой коттедж города. Его цена — 310 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимости». На территории 16 соток есть не только коттедж, но и ветхая одноэтажка и гараж.

«Возможно [реализовать участок] под супермаркет, детский сад, гостиницу, жилую застройку, стоянку», — говорится в объявлении. В коттедже установлен камин, скважина. Продавец обещает дизайнерский ремонт комнат (однако на сайте нет фотографий интерьера внутри), а вблизи участка находятся школа, аптека и детский сад.

Один квадратный метр участка стоит 1 441 860 рублей
Один квадратный метр участка стоит 1 441 860 рублей
Коттедж построен из кирпича, на участке два санузла: один — в доме, другой — на улице
Коттедж построен из кирпича, на участке два санузла: один — в доме, другой — на улице

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих домах и квартирах, которые екатеринбуржцы не могут продать годами. В подборку, в частности, вошли трехэтажный коттедж за 199 миллионов рублей в элитном поселке Карасьеозерский, пентхаус за 75 миллионов с видом на Храм-на-Крови и другие объекты.

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В Цыганском поселке Екатеринбурга, на Ново-Московском тракте, выставлен на продажу самый дорогой коттедж города. Его цена — 310 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито Недвижимости». На территории 16 соток есть не только коттедж, но и ветхая одноэтажка и гараж. «Возможно [реализовать участок] под супермаркет, детский сад, гостиницу, жилую застройку, стоянку», — говорится в объявлении. В коттедже установлен камин, скважина. Продавец обещает дизайнерский ремонт комнат (однако на сайте нет фотографий интерьера внутри), а вблизи участка находятся школа, аптека и детский сад. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих домах и квартирах, которые екатеринбуржцы не могут продать годами. В подборку, в частности, вошли трехэтажный коттедж за 199 миллионов рублей в элитном поселке Карасьеозерский, пентхаус за 75 миллионов с видом на Храм-на-Крови и другие объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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