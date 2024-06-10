10 июня 2024

Роспотребнадзор раскрыл информацию о количестве найденных в ХМАО клещей-убийц

Роспотребнадзор: 32% клещей, обнаруженных в Югре, заражены опасными вирусами
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 31% от общего количества найденных в ХМАО клещей заражены
Более 31% от общего количества найденных в ХМАО клещей заражены Фото:

Среди клещей, обнаруженных на территории ХМАО с начала сезона, 32% оказались заражены опасными вирусами. Об этом журналисту URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре Югры.

Проводятся исследования клещей, в том числе снятых с людей и собранных с объектов окружающей среды. На 5 июня доля зараженных клещей составила 31,9%, из них 3,0% заражены вирусом клещевого энцефалита, 36% клещевым боррелиозом (возбудитель болезни Лайма), 7,4% — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека», — такую статистику предоставили в надзорном ведомстве.

Всего на начало июня в Югре зарегистрировано 775 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Больше всего случаев укусов в Ханты-Мансийске — 113, в Кондинском районе — 93 и Пыть-Яхе — 90. Наибольшее число югорчан пострадало в лесу, на даче и в черте города.

Эксперты Роспотребнадзора ХМАО призывают жителей округа прививаться от клещевого энцефалита, обрабатывать одежду и кожу репеллентами на природе, а также проводить тщательный осмотр тела после прогулок на свежем воздухе. Кроме того, при обнаружении клеща на теле, очень важно сдать его в лабораторию на анализ.

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Среди клещей, обнаруженных на территории ХМАО с начала сезона, 32% оказались заражены опасными вирусами. Об этом журналисту URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре Югры. Проводятся исследования клещей, в том числе снятых с людей и собранных с объектов окружающей среды. На 5 июня доля зараженных клещей составила 31,9%, из них 3,0% заражены вирусом клещевого энцефалита, 36% клещевым боррелиозом (возбудитель болезни Лайма), 7,4% — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека», — такую статистику предоставили в надзорном ведомстве. Всего на начало июня в Югре зарегистрировано 775 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Больше всего случаев укусов в Ханты-Мансийске — 113, в Кондинском районе — 93 и Пыть-Яхе — 90. Наибольшее число югорчан пострадало в лесу, на даче и в черте города. Эксперты Роспотребнадзора ХМАО призывают жителей округа прививаться от клещевого энцефалита, обрабатывать одежду и кожу репеллентами на природе, а также проводить тщательный осмотр тела после прогулок на свежем воздухе. Кроме того, при обнаружении клеща на теле, очень важно сдать его в лабораторию на анализ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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