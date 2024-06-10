Среди клещей, обнаруженных на территории ХМАО с начала сезона, 32% оказались заражены опасными вирусами. Об этом журналисту URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре Югры.
Проводятся исследования клещей, в том числе снятых с людей и собранных с объектов окружающей среды. На 5 июня доля зараженных клещей составила 31,9%, из них 3,0% заражены вирусом клещевого энцефалита, 36% клещевым боррелиозом (возбудитель болезни Лайма), 7,4% — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека», — такую статистику предоставили в надзорном ведомстве.
Всего на начало июня в Югре зарегистрировано 775 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Больше всего случаев укусов в Ханты-Мансийске — 113, в Кондинском районе — 93 и Пыть-Яхе — 90. Наибольшее число югорчан пострадало в лесу, на даче и в черте города.
Эксперты Роспотребнадзора ХМАО призывают жителей округа прививаться от клещевого энцефалита, обрабатывать одежду и кожу репеллентами на природе, а также проводить тщательный осмотр тела после прогулок на свежем воздухе. Кроме того, при обнаружении клеща на теле, очень важно сдать его в лабораторию на анализ.
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