В ЯНАО с 1 июля поднимутся розничные цены на газ

На Ямале с первого июля вырастут розничные цены на газ населению. По данным окружного департамента тарифной политики, повышение составит не более девяти процентов против цен, утвержденных в ноябре 2022 года.
«Утвердить розничные цены на газ, реализуемый населению на территории Ямало-Ненецкого автономного округа дифференцированно по территориям обслуживания отдельных поставщиков газа», — следует из приказа окружного департамента тарифной политики и энергетики. Изменения вступают в силу с первого июля.
«Утверждены предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе на 2024 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ», — следует из комментария пресс-службы правительства округа.
По данным источника, розничные цены на газ установлены для следующих поставщиков:
- ООО «„Газпром межрегионгаз Север“ — в размере 5635 рублей за одну тысячу куб. м.;
- ООО „Пургазсервис“ (в поселке городского типа Уренгой, городе Тарко-Сале, районе Пурпе городского округа город Губкинский) — в размере 5781,94 рубля за куб. м.;
- ООО „Горгаз“ (в городском округе город Губкинский) — 5298 рублей за куб. м.
Как следует из приказа, утвержденного энергетиками в ноябре 2022 года, повышение цен в июле 2024 года составит в среднем до девяти процентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!