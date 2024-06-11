В ЯНАО с 1 июля поднимутся розничные цены на газ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повышение цен на газ в ЯНАО в июле 2024 года составит в среднем до девяти процентов.
Повышение цен на газ в ЯНАО в июле 2024 года составит в среднем до девяти процентов. Фото:

На Ямале с первого июля вырастут розничные цены на газ населению. По данным окружного департамента тарифной политики, повышение составит не более девяти процентов против цен, утвержденных в ноябре 2022 года.

«Утвердить розничные цены на газ, реализуемый населению на территории Ямало-Ненецкого автономного округа дифференцированно по территориям обслуживания отдельных поставщиков газа», — следует из приказа окружного департамента тарифной политики и энергетики. Изменения вступают в силу с первого июля.

«Утверждены предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе на 2024 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ», — следует из комментария пресс-службы правительства округа.

По данным источника, розничные цены на газ установлены для следующих поставщиков:

  • ООО «„Газпром межрегионгаз Север“ — в размере 5635 рублей за одну тысячу куб. м.;
  • ООО „Пургазсервис“ (в поселке городского типа Уренгой, городе Тарко-Сале, районе Пурпе городского округа город Губкинский) — в размере 5781,94 рубля за куб. м.;
  • ООО „Горгаз“ (в городском округе город Губкинский) — 5298 рублей за куб. м.

Как следует из приказа, утвержденного энергетиками в ноябре 2022 года, повышение цен в июле 2024 года составит в среднем до девяти процентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Ямале с первого июля вырастут розничные цены на газ населению. По данным окружного департамента тарифной политики, повышение составит не более девяти процентов против цен, утвержденных в ноябре 2022 года. «Утвердить розничные цены на газ, реализуемый населению на территории Ямало-Ненецкого автономного округа дифференцированно по территориям обслуживания отдельных поставщиков газа», — следует из приказа окружного департамента тарифной политики и энергетики. Изменения вступают в силу с первого июля. «Утверждены предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе на 2024 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ», — следует из комментария пресс-службы правительства округа. По данным источника, розничные цены на газ установлены для следующих поставщиков: Как следует из приказа, утвержденного энергетиками в ноябре 2022 года, повышение цен в июле 2024 года составит в среднем до девяти процентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...