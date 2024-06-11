Челябинский минздрав рассказал, чем можно заразиться в фонтане

Челябинский минздрав: фонтаны опасны глистами, гепатитом и инфекциями
© Служба новостей «URA.RU»
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Купание и мытье рук в фонтанах крайне опасно, сообщили в минздраве
Купание и мытье рук в фонтанах крайне опасно, сообщили в минздраве Фото:

Купание в фонтанах и питье из них опасны заражением глистами, гепатитом А, энтеровирусом и другими инфекциями. О рисках и возможных последствиях контакта с водой из фонтанов URA.RU рассказали в пресс-службе минздрава региона.

«Купаться в фонтанах и пить из них воду категорически запрещено, также не стоит мыть в них руки и фрукты. В жару в фонтанах быстрее размножаются: кишечная палочка, стрептококки, стафилококки, ротавирус, энтеровирус, вирус гепатита А, гельминты», — сообщили в министерстве.

Среди последствий возможны цистит, различные инфекции, гастроэнтерит, воспаление кожи и образование корок на ней. Специалисты не исключают и грибок. Переносчиками части заболеваний выступают собаки, голуби и утки.

В минздраве подчеркнули, что причиной большого числа рисков выступает стоячая вода. Ее не меняют неделями и не обеззараживают для купания. Кроме того, в фонтан попадают осадки, пыль и насекомые.

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Купание в фонтанах и питье из них опасны заражением глистами, гепатитом А, энтеровирусом и другими инфекциями. О рисках и возможных последствиях контакта с водой из фонтанов URA.RU рассказали в пресс-службе минздрава региона. «Купаться в фонтанах и пить из них воду категорически запрещено, также не стоит мыть в них руки и фрукты. В жару в фонтанах быстрее размножаются: кишечная палочка, стрептококки, стафилококки, ротавирус, энтеровирус, вирус гепатита А, гельминты», — сообщили в министерстве. Среди последствий возможны цистит, различные инфекции, гастроэнтерит, воспаление кожи и образование корок на ней. Специалисты не исключают и грибок. Переносчиками части заболеваний выступают собаки, голуби и утки. В минздраве подчеркнули, что причиной большого числа рисков выступает стоячая вода. Ее не меняют неделями и не обеззараживают для купания. Кроме того, в фонтан попадают осадки, пыль и насекомые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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