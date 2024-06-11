В ХМАО месяц откладывается суд над сыном вице-мэром после скандала с наркотиками

Мировой суд Октябрьского района уже месяц не может вынести вердикт в отношении сына замглавы районной администрации Яна Воробьева, который в мае был задержан сотрудниками полиции по подозрению в употреблении наркотиков. Заседание, которое было намечено на 11 июня, перенесено.
«Дело не рассмотрено. Отложено на 17 июня в связи с неявкой вызванных лиц. Будет дополнительный вызов и дополнительное рассмотрение», — прокомментировали в мировом суде. Сам Воробьев на заседание суда явился. «Изначально дело на рассмотрение в отношении Воробьева по статье ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств) поступило 14 мая. И в этот же день его вернули на доработку. Повторно в мировой суд оно поступило 30 мая», — акцентировала секретарь судебного заседания.
Ранее URA.RU сообщало, что Воробьева задержали полицейские, которые заподозрили его в употреблении наркотиков. Он отказался от медосвидетельствования. Затем вспыхнул скандал из-за его драки с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым. После чего Воробьева-младшего уволили с работы из администрации Октябрьского района, где он являлся заведующим отделом физической культуры и спорта.
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