На Москву 11 июня обрушился сильный ливень. За несколько часов в столице выпало 30% месячной нормы осадков. Синоптики обещают продолжение непогоды в столице в день России. URA.RU в материале расскажет, чем ливень отличается от обычного дождя и какие скрывает опасности.
Что такое тропический мегаливень
Ожидаемый мегаливень в столице получил необычное название из-за его сходства с тропическими ливнями. Как объяснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, подобные дожди начинаются наскоро, также быстро прекращаются и сопровождаются значительным количеством осадков. Такую же кратковременность и обилие осадков ожидает и москвичей: в течение суток может выпасть приблизительно половина месячной нормы влаги, передает данные эксперта Lenta.ru.
Более того, по мнению эксперта, эти явления сопровождаются сильными порывами ветра до 20 метров в секунду, грозами и, вероятно, градом. Он подытожил, что сильные ливни — не редкое явление для центральной части России. Леус добавил, что такие дожди стали происходить чаще, последний прошел в Москве совсем недавно, 5 июня.
Леус также отметил, что еще одной характеристикой предстоящего ливня, запланированного на 12 июня, является его локальный и резкий характер. Это значит, что в одном районе будет идти очень сильный дождь, в то время как в других местах выпадет лишь несколько капель.
Для кого он опасен
Сильные ливни и грозы опасны по себе, а при резком изменении погоды могут представлять дополнительные риски для некоторых людей. Например, периоды сильных ливней могут спровоцировать обострения хронических заболеваний. Терапевт Ольга Козлова отметила, что изменения атмосферного давления могут вызвать приступ гипертонии, а понижение температуры воздуха может повлиять на сосуды и ухудшить кровоснабжение сердца.
Высокая влажность во время дождя может усугубить астматические приступы у людей с чувствительными дыхательными путями и привести к обострению обструктивной болезни легких. Кроме того, эксперт добавила, что изменения погоды могут спровоцировать усиление болей в суставах и обострение легочных инфекции. Она также отметила, что пасмурная погода и недостаток солнечного света во время длительных дождей могут усугубить симптомы депрессии.
Внезапные изменения погоды могут оказать влияние не только на людей с хроническими заболеваниями. Согласно мнению врача, особенно важно следить за состоянием здоровья детей, пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом или после операций. Кроме того, даже совершенно здоровые люди могут заболеть, если промокнут под дождем.
Как не заболеть и защититься от дождя
Если вы оказались под дождем на улице и не смогли спрятаться от него, существует несколько способов быстро согреться и избежать простуды. Ольга Козлова подчеркнула, что первостепенно важно как можно скорее высушить или снять мокрую одежду. Если вам удалось быстро добраться домой, то самое лучшее решение — принять душ, предпочтительно контрастный, а не слишком горячий.
Помимо этого, по словам терапевта, можно провести самомассаж. Для этого следует сначала разогреть ладони и начать энергично массировать все тело, начиная с кончиков пальцев на ногах и двигаясь к шее. Чтобы прогреть ноги, хорошо помогает грелка с теплой водой. Также будет полезно приготовить горячий чай с имбирем, лимоном и медом.
Одежду гораздо сложнее высушить, если вы далеко от дома. В таком случае, по мнению врача, важно как можно скорее найти убежище, где можно отогреться. Это может быть торговый центр, кафе, кинотеатр — любое место, где можно согреться. Если нет возможности полностью поменять одежду, то лучше зайти в туалет и высушить хотя бы самые мокрые участки одежды с помощью сушилки для рук, добавила эксперт.
Еще один способ быстро высохнуть — это использовать газетные страницы, которые можно проложить между слоями мокрой одежды. Газетная бумага хорошо впитывает влагу и поможет ускорить процесс сушки одежды. После выполнения этих действий терапевт рекомендует также позаботиться о внутреннем согревании. Для этого можно заказать в ближайшем кафе любой согревающий напиток: чай, кофе или какао.
Как защитить здоровье во время сильных дождей — совет эксперта:
- Следить за прогнозом погоды и планировать день с учетом возможных осадков;
- Избегать длительного пребывания на улице во время сильных дождей;
- Носить с собой необходимые лекарства, особенно астматикам или людям с другими заболеваниями, требующими экстренной помощи;
- Одеваться по погоде, чтобы не промокнуть и не переохладиться;
- Поддерживать комфортную температуру и влажность в помещении;
- При ухудшении самочувствия обратиться к врачу.
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