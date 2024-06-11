Путин присвоил новое звание заместителю начальника Генштаба Трушину

Президент России Владимир Путин повысил в воинском звании до генерал-полковника двух высокопоставленных офицеров Вооруженных сил РФ — Василия Трушина, который является заместителем начальника Генерального штаба, и Анатолия Гуляева, руководящего главным управлением вооружения. Официальный документ об этом был размещен на портале правовой информации.
«Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника Гуляеву Анатолию Васильевичу, Трушину Василию Викторовичу», — говорится в документе. Заявление размещено на официальном портале правовой информации.
Также Путин наградил новыми воинскими званиями двух высокопоставленных чиновников: Михаила Бабича, заместителя руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), и Александра Осадчука, возглавляющего Главное управление инновационного развития Министерства обороны РФ. Оба получили звания генерал-лейтенанта.
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