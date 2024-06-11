11 июня 2024

Челябинский депутат Лантратова предложила особые льготы для соцработников

© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Депутат предложила целый ряд льгот Фото:

Депутат Яна Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, обратилась с письмом к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. В нем она предлагает закрепить на федеральном уровне особые льготы для соцработников.

«Лантратова предлагает предоставить соцработникам спецодежду, обувь и инвентарь или выплачивать компенсацию за их приобретение. Предлагает выделять деньги на компенсацию расходов на рабочие поездки в общественном транспорте», — пишет ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо Лантратовой к министру.

Также депутат выступает за то, чтобы соцработники раз в пять лет повышали квалификацию за счет работодателя. Кроме того, по ее мнению, у таких сотрудников должна быть возможность бесплатного диспансерного наблюдения в больницах.

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Депутат Яна Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, обратилась с письмом к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. В нем она предлагает закрепить на федеральном уровне особые льготы для соцработников. «Лантратова предлагает предоставить соцработникам спецодежду, обувь и инвентарь или выплачивать компенсацию за их приобретение. Предлагает выделять деньги на компенсацию расходов на рабочие поездки в общественном транспорте», — пишет ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо Лантратовой к министру. Также депутат выступает за то, чтобы соцработники раз в пять лет повышали квалификацию за счет работодателя. Кроме того, по ее мнению, у таких сотрудников должна быть возможность бесплатного диспансерного наблюдения в больницах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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