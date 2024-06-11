Челябинский депутат Лантратова предложила особые льготы для соцработников

12 июня 2024 в 07:13 Размер текста - 17 +

Депутат предложила целый ряд льгот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Яна Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, обратилась с письмом к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. В нем она предлагает закрепить на федеральном уровне особые льготы для соцработников. «Лантратова предлагает предоставить соцработникам спецодежду, обувь и инвентарь или выплачивать компенсацию за их приобретение. Предлагает выделять деньги на компенсацию расходов на рабочие поездки в общественном транспорте», — пишет ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо Лантратовой к министру. Также депутат выступает за то, чтобы соцработники раз в пять лет повышали квалификацию за счет работодателя. Кроме того, по ее мнению, у таких сотрудников должна быть возможность бесплатного диспансерного наблюдения в больницах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Яна Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, обратилась с письмом к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. В нем она предлагает закрепить на федеральном уровне особые льготы для соцработников. «Лантратова предлагает предоставить соцработникам спецодежду, обувь и инвентарь или выплачивать компенсацию за их приобретение. Предлагает выделять деньги на компенсацию расходов на рабочие поездки в общественном транспорте», — пишет ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо Лантратовой к министру. Также депутат выступает за то, чтобы соцработники раз в пять лет повышали квалификацию за счет работодателя. Кроме того, по ее мнению, у таких сотрудников должна быть возможность бесплатного диспансерного наблюдения в больницах.