Лукашенко в День России пожелал Путину здоровья, а гражданам РФ — добра

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех жителей страны с Днем России. Он пожелал ему здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а россиянам - благополучия и добра.
«Президент Беларуси пожелал Владимиру Путину здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а жителям Российской Федерации — благополучия и добра», — сообщается на сайте президента Республики Беларусь. Поздравления также были направлены другим высокопоставленным лицам государства.
Лукашенко выразил уверенность в дальнейшем расширении белорусско-российских отношений. Он отметил, что стоит укреплять отношения между странами на основе союзничества и стратегического партнерства.
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