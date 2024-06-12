Лукашенко в День России пожелал Путину здоровья, а гражданам РФ — добра

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Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Лукашенко поздравил Путина с Днем России Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех жителей страны с Днем России. Он пожелал ему здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а россиянам - благополучия и добра.

«Президент Беларуси пожелал Владимиру Путину здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а жителям Российской Федерации — благополучия и добра», — сообщается на сайте президента Республики Беларусь. Поздравления также были направлены другим высокопоставленным лицам государства.

Лукашенко выразил уверенность в дальнейшем расширении белорусско-российских отношений. Он отметил, что стоит укреплять отношения между странами на основе союзничества и стратегического партнерства.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех жителей страны с Днем России. Он пожелал ему здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а россиянам - благополучия и добра. «Президент Беларуси пожелал Владимиру Путину здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а жителям Российской Федерации — благополучия и добра», — сообщается на сайте президента Республики Беларусь. Поздравления также были направлены другим высокопоставленным лицам государства. Лукашенко выразил уверенность в дальнейшем расширении белорусско-российских отношений. Он отметил, что стоит укреплять отношения между странами на основе союзничества и стратегического партнерства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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