Стало известно, когда в Курган прибудет частный самолет председателя ЛДПР Слуцкого

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий приземлится в Курган 13 июня на частном самолете. Политик намерен встретиться с губернатором Вадимом Шумковым и посетить оборонный завод. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к партии.
«Визит Слуцкого в Курган связан с подготовкой к выборам губернатора и в гордуму, которые состоятся 8 сентября. Ожидается, что он встретится с губернатором Шумковым, посетит КМЗ и КГУ, а также проведет прием граждан», — сообщают инсайдеры. По их данным, ранее Слуцкий уже приезжал в Курган, но в нынешнем статусе прибудет впервые. В пресс-службе партии URA.RU подтвердили, что Слуцкий прилетит 13 июня.
URA.RU уже писало, что визит Слуцкого, в том числе, связан с сентябрьскими выборами в гордуму и на пост губернатора. Дата прибытия обсуждалась, так как визит планировался с учетом графика первого лица региона. Слуцкий проверит работу реготделения и лично познакомится с кандидатами.
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