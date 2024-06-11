11 июня 2024

Стало известно, когда в Курган прибудет частный самолет председателя ЛДПР Слуцкого

Лидер ЛДПР Слуцкий прибудет в Курган 13 июня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане ждут визита Леонида Слуцкого
В Кургане ждут визита Леонида Слуцкого Фото:

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий приземлится в Курган 13 июня на частном самолете. Политик намерен встретиться с губернатором Вадимом Шумковым и посетить оборонный завод. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к партии.

«Визит Слуцкого в Курган связан с подготовкой к выборам губернатора и в гордуму, которые состоятся 8 сентября. Ожидается, что он встретится с губернатором Шумковым, посетит КМЗ и КГУ, а также проведет прием граждан», — сообщают инсайдеры. По их данным, ранее Слуцкий уже приезжал в Курган, но в нынешнем статусе прибудет впервые. В пресс-службе партии URA.RU подтвердили, что Слуцкий прилетит 13 июня.

URA.RU уже писало, что визит Слуцкого, в том числе, связан с сентябрьскими выборами в гордуму и на пост губернатора. Дата прибытия обсуждалась, так как визит планировался с учетом графика первого лица региона. Слуцкий проверит работу реготделения и лично познакомится с кандидатами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий приземлится в Курган 13 июня на частном самолете. Политик намерен встретиться с губернатором Вадимом Шумковым и посетить оборонный завод. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к партии. «Визит Слуцкого в Курган связан с подготовкой к выборам губернатора и в гордуму, которые состоятся 8 сентября. Ожидается, что он встретится с губернатором Шумковым, посетит КМЗ и КГУ, а также проведет прием граждан», — сообщают инсайдеры. По их данным, ранее Слуцкий уже приезжал в Курган, но в нынешнем статусе прибудет впервые. В пресс-службе партии URA.RU подтвердили, что Слуцкий прилетит 13 июня. URA.RU уже писало, что визит Слуцкого, в том числе, связан с сентябрьскими выборами в гордуму и на пост губернатора. Дата прибытия обсуждалась, так как визит планировался с учетом графика первого лица региона. Слуцкий проверит работу реготделения и лично познакомится с кандидатами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...