NYP: в США арестовали шесть россиян по подозрению в связях с террористами

В США арестовали шесть граждан России, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Спецоперация проводилась в нескольких городах, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Филадельфию. Об этом сообщил New York Post.
«Шесть граждан России, подозреваемых в террористических связях с ИГИЛ, были арестованы в ходе скоординированной спецоперации, охватывающей Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Филадельфию», — сообщило издание. Подозреваемые были задержаны за нарушение иммиграционного законодательства и отслеживались ФБР в течение нескольких месяцев. Обвинение россиянам пока предъявлены не были.
Однако по информации NBC News, арестовано было восемь выходцев из Таджикистана, но их гражданство не уточняется. Известно, что все задержанные въехали в США через южную границу, и по крайней мере двое из них прибыли в страну весной 2023 года.
Министерство внутренней безопасности и ФБР в совместном заявлении подтвердили, что аресты были проведены в рамках борьбы с терроризмом. Арестованные ожидают процедуры высылки.
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