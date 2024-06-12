NYP: в США арестовали шесть россиян по подозрению в связях с террористами

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Спецоперация проводилась в нескольких городах США
Спецоперация проводилась в нескольких городах США Фото:

В США арестовали шесть граждан России, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Спецоперация проводилась в нескольких городах, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Филадельфию. Об этом сообщил New York Post.

«Шесть граждан России, подозреваемых в террористических связях с ИГИЛ, были арестованы в ходе скоординированной спецоперации, охватывающей Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Филадельфию», — сообщило издание. Подозреваемые были задержаны за нарушение иммиграционного законодательства и отслеживались ФБР в течение нескольких месяцев. Обвинение россиянам пока предъявлены не были. 

Однако по информации NBC News, арестовано было восемь выходцев из Таджикистана, но их гражданство не уточняется. Известно, что все задержанные въехали в США через южную границу, и по крайней мере двое из них прибыли в страну весной 2023 года.

Министерство внутренней безопасности и ФБР в совместном заявлении подтвердили, что аресты были проведены в рамках борьбы с терроризмом. Арестованные ожидают процедуры высылки.

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В США арестовали шесть граждан России, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Спецоперация проводилась в нескольких городах, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Филадельфию. Об этом сообщил New York Post. «Шесть граждан России, подозреваемых в террористических связях с ИГИЛ, были арестованы в ходе скоординированной спецоперации, охватывающей Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Филадельфию», — сообщило издание. Подозреваемые были задержаны за нарушение иммиграционного законодательства и отслеживались ФБР в течение нескольких месяцев. Обвинение россиянам пока предъявлены не были.  Однако по информации NBC News, арестовано было восемь выходцев из Таджикистана, но их гражданство не уточняется. Известно, что все задержанные въехали в США через южную границу, и по крайней мере двое из них прибыли в страну весной 2023 года. Министерство внутренней безопасности и ФБР в совместном заявлении подтвердили, что аресты были проведены в рамках борьбы с терроризмом. Арестованные ожидают процедуры высылки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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