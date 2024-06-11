В Екатеринбурге на улице Бажова (рядом со зданием Кировского районного суд) накрыли бордель под прикрытием массажного салона с секс-работницами, в том числе девушкой из Нигерии. В момент облавы из заведения сбежал клиент со сломанной ногой, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«Сотрудницы работали вахтовым методом — для них был организован хостел на 12 мест, в котором на момент нашего визита отдыхали после трудовой смены несколько девушек. Одна из них прибыла для передачи опыта из Нигерии. Всего в помещении были пять работниц, два администратора и один клиент, которого мы не застали — несмотря на травму, он, убегая от силовиков скинул с себя гипс и не допив шампанское, сиганул в окно со второго этажа», — написал Чукреев в своем telegram-канале.
Общественник отметил, что для сотрудниц борделя была разработана система наказаний: за невыход на смену штраф 20-40 тысяч рублей, а за потребление наркотиков и раздачу номеров телефона посетителям по 50 тысяч. Сейчас все работницы находятся в отделе полиции для привлечения к административной ответственности.
Ранее в Екатеринбурге накрыли бордель, популярный среди студентов УрГУПСа. Участковые и ППС доставили девушек в отдел полиции № 11 для составления административного протокола о занятии проституцией.
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