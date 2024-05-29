В Екатеринбурге закрыли популярный среди студентов УрГУПСа бордель

В Екатеринбурге на улице Машинистов, 14 закрыли нелегальный массажный салон, который по факту оказался борделем. Заведение находилось на первом этаже жилого дома, по соседству с общежитием Уральского государственного университета путей сообщения, из-за чего стало популярным у студентов, рассказал член муниципальной Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«На момент проверки внутри находилось три клиента (один из них наш закупщик), четыре молодых „работницы“ и администратор», — написал Чукреев на своей станице в соцсети «ВКонтакте». Сотрудницы борделя получали 40% от общей суммы. В будний день салон зарабатывал «грязными» порядка 80 тысяч рублей, в пятницу-воскресенье до 200 тысяч.
Участковые и ППС доставили девушек в отдел полиции № 11 для составления административного протокола о занятии проституцией. По словам общественника, в городе работают еще порядка 40 подобных заведений.
Ранее полиция накрыла бордель в доме на улице Кирова, 31, где жил известный революционер Яков Свердлов. К месту приехали сотрудники ППС и отдела полиции № 9.
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