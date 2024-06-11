11 июня 2024

В Челябинске прошли праздничные мероприятия ко Дню России. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача знамен. Челябинск
В Челябинске праздничные мероприятия 12 июня начались у мемориала «Вечный огонь» Фото:

В Челябинске проводятся праздничные мероприятия в честь Дня России. В торжественной церемонии вручения копий боевых знамен воинских частей, сформированных в годы Второй мировой войны, приняли участие губернатор Алексей Текслер, депутат Госдумы Николай Валуев, передает корреспондент URA.RU с места события.

В Челябинске 12 июня в честь Дня России прошла торжественная церемония вручения копий боевых знамен воинских частей и соединений, который были сформированы на территории региона в годы Великой отечественной войны 1941—1945 годов. «Мероприятие прошло на мемориальном комплексе „Вечный огонь“ с участием губернатора Текслера и депутата Валуева», — передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на мероприятии.

Передача знамен. Челябинск
В торжественной церемонии вручения копий боевых знамен участие принял губернатор Текслер
Фото:
Передача знамен. Челябинск
Почетным гостем мероприятия стал депутат Госдумы Николай Валуев
Фото:
Передача знамен. Челябинск
Торжественное вручение копий боевых знамен воинских частей и соединений
Фото:

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В Челябинске проводятся праздничные мероприятия в честь Дня России. В торжественной церемонии вручения копий боевых знамен воинских частей, сформированных в годы Второй мировой войны, приняли участие губернатор Алексей Текслер, депутат Госдумы Николай Валуев, передает корреспондент URA.RU с места события. В Челябинске 12 июня в честь Дня России прошла торжественная церемония вручения копий боевых знамен воинских частей и соединений, который были сформированы на территории региона в годы Великой отечественной войны 1941—1945 годов. «Мероприятие прошло на мемориальном комплексе „Вечный огонь“ с участием губернатора Текслера и депутата Валуева», — передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на мероприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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