В Челябинске проводятся праздничные мероприятия в честь Дня России. В торжественной церемонии вручения копий боевых знамен воинских частей, сформированных в годы Второй мировой войны, приняли участие губернатор Алексей Текслер, депутат Госдумы Николай Валуев, передает корреспондент URA.RU с места события.
В Челябинске 12 июня в честь Дня России прошла торжественная церемония вручения копий боевых знамен воинских частей и соединений, который были сформированы на территории региона в годы Великой отечественной войны 1941—1945 годов. «Мероприятие прошло на мемориальном комплексе „Вечный огонь“ с участием губернатора Текслера и депутата Валуева», — передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на мероприятии.
В торжественной церемонии вручения копий боевых знамен участие принял губернатор Текслер
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В Челябинске проводятся праздничные мероприятия в честь Дня России. В торжественной церемонии вручения копий боевых знамен воинских частей, сформированных в годы Второй мировой войны, приняли участие губернатор Алексей Текслер, депутат Госдумы Николай Валуев, передает корреспондент URA.RU с места события. В Челябинске 12 июня в честь Дня России прошла торжественная церемония вручения копий боевых знамен воинских частей и соединений, который были сформированы на территории региона в годы Великой отечественной войны 1941—1945 годов. «Мероприятие прошло на мемориальном комплексе „Вечный огонь“ с участием губернатора Текслера и депутата Валуева», — передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на мероприятии.