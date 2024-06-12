Пашинян поздравил Путина и Мишустина

12 июня 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян поздравил Владимира Путина и Михаила Мишустина с Днем России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил российского президента Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина с Днем России. В своем обращении он выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между странами с учетом принципов равноправия. Сообщение опубликовано на сайте армянского премьера. «Уважаемый Владимир Путин. <…> Примите мои искренние поздравления по случаю государственного праздника Российской Федерации — Дня России! Убежден, что многовековые отношения Армении и России, основанные на незыблемых принципах равноправия и учета интересов народов двух стран, будут и дальше развиваться в конструктивном русле», — обратился Пашинян к российскому президенту. В обращении к премьер-министру Мишустину Пашинян понадеялся на двусторонние отношения между правительствами двух стран. В России 12 июня отмечается государственный праздник. В настоящий момент отношения между РФ и Арменией остаются напряженными, тем не менее страны стараются придерживаться дипломатии. Ранее Путин поздравил Пашиняна с днем рождения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил российского президента Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина с Днем России. В своем обращении он выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между странами с учетом принципов равноправия. Сообщение опубликовано на сайте армянского премьера. «Уважаемый Владимир Путин. <…> Примите мои искренние поздравления по случаю государственного праздника Российской Федерации — Дня России! Убежден, что многовековые отношения Армении и России, основанные на незыблемых принципах равноправия и учета интересов народов двух стран, будут и дальше развиваться в конструктивном русле», — обратился Пашинян к российскому президенту. В обращении к премьер-министру Мишустину Пашинян понадеялся на двусторонние отношения между правительствами двух стран. В России 12 июня отмечается государственный праздник. В настоящий момент отношения между РФ и Арменией остаются напряженными, тем не менее страны стараются придерживаться дипломатии. Ранее Путин поздравил Пашиняна с днем рождения.