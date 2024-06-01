Путин позвонил Пашиняну в его день рождения

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, саммит, путин владимир, одкб, пашинян никол
Путин (справа) и Пашинян (слева) провели телефонный разговор Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения, которому исполнилось 49 лет. Во время телефонного разговора российский лидер напомнил, что Москва выступает за успешное развитие отношений между странами.

«Путин и Пашинян провели телефонный разговор», — сообщили в пресс-службе правительства Армении. Путин сообщил, что РФ выступает за успешное развитие армяно-российских отношений.

В свою очередь, Пашинян поблагодарил Путина за данное РЖД поручение восстановить поврежденные наводнением участки железнодорожных путей в республике. Также премьера поздравил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил совместные проекты в сфере энергетики, промышленности и транспортной инфраструктуры.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения, которому исполнилось 49 лет. Во время телефонного разговора российский лидер напомнил, что Москва выступает за успешное развитие отношений между странами. «Путин и Пашинян провели телефонный разговор», — сообщили в пресс-службе правительства Армении. Путин сообщил, что РФ выступает за успешное развитие армяно-российских отношений. В свою очередь, Пашинян поблагодарил Путина за данное РЖД поручение восстановить поврежденные наводнением участки железнодорожных путей в республике. Также премьера поздравил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил совместные проекты в сфере энергетики, промышленности и транспортной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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