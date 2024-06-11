Пожар произошел рано утром 12 июня (архивное фото)
В Кургане утром 12 июня сгорели два жилых дома и надворные постройки. До прибытия пожарных эвакуировались пять жильцов, сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.
«Было установлено, что горят два жилых дома и надворные постройки. В тушении пожара общей площадью 280 квадратных метров было задействовано 29 человек личного состава и девять единиц техники», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Пострадавших в результате происшествия нет. До прибытия пожарных успели эвакуироваться пять жильцов. Причина пожара устанавливается.
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