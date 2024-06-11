11 июня 2024

В Кургане сгорели два жилых дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел рано утром 12 июня (архивное фото)
Пожар произошел рано утром 12 июня (архивное фото) Фото:

В Кургане утром 12 июня сгорели два жилых дома и надворные постройки. До прибытия пожарных эвакуировались пять жильцов, сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.

«Было установлено, что горят два жилых дома и надворные постройки. В тушении пожара общей площадью 280 квадратных метров было задействовано 29 человек личного состава и девять единиц техники», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пострадавших в результате происшествия нет. До прибытия пожарных успели эвакуироваться пять жильцов. Причина пожара устанавливается.

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В Кургане утром 12 июня сгорели два жилых дома и надворные постройки. До прибытия пожарных эвакуировались пять жильцов, сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «Было установлено, что горят два жилых дома и надворные постройки. В тушении пожара общей площадью 280 квадратных метров было задействовано 29 человек личного состава и девять единиц техники», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пострадавших в результате происшествия нет. До прибытия пожарных успели эвакуироваться пять жильцов. Причина пожара устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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