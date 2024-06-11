11 июня 2024

В Пермском крае перевернулся автобус с пассажирами

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку (архивное фото)
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку (архивное фото) Фото:

В Пермском крае на дороге «Пермь-Березники» перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Около 14:00 по дороге „Пермь-Березники“ двигался рейсовый автобус. Установлено, что водитель 1978 года рождения допустил съезд в кювет», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате ДТП три пассажира получили травмы и были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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В Пермском крае на дороге «Пермь-Березники» перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Около 14:00 по дороге „Пермь-Березники“ двигался рейсовый автобус. Установлено, что водитель 1978 года рождения допустил съезд в кювет», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в результате ДТП три пассажира получили травмы и были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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