В Пермском крае перевернулся автобус с пассажирами

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку (архивное фото)
В Пермском крае на дороге «Пермь-Березники» перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Около 14:00 по дороге „Пермь-Березники“ двигался рейсовый автобус. Установлено, что водитель 1978 года рождения допустил съезд в кювет», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате ДТП три пассажира получили травмы и были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!