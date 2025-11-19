Продавец искусственных елей в Перми рассказал, как выбрать главный атрибут Нового года

Заснеженные ели покупать не рекомендуют Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Жителям Перми при выборе искусственной новогодней ели рекомендуют обращать внимание на производителя и состав товара. Качественная ель может прослужить больше 10 лет. О том, как правильно выбрать главный символ праздника, URA.RU сообщил владелец магазина «Искусственные елки Пермь 159» Андрей Любов. Больше информации о бизнесе, ценах и о том, как продавцы обманывают клиентов, он рассказал в большом интервью, которое будет позже опубликовано на сайте агентства.

«Елки бывают трех видов: эконом-вариант — из лески, средний сегмент — из ПВХ пленки и премиум — из литья. Ели из лески чаще делают в Китае, и они служат совсем недолго. Модели из ПВХ пленки производят в России, но они осыпаются спустя 5-7 лет. А российские литые ели могут служить 10 лет и больше», — рассказал Андрей Любов корреспонденту агентства.