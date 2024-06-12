В центре Екатеринбурга на Исети катер протаранил лодку с людьми

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На лодке пострадала девушка (архивное фото)
На лодке пострадала девушка (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга вечером 12 июня на реке Исеть катер протаранил лодку с двумя людьми. Одному из них вызвали скорую помощь, рассказал очевидец.

«В лодке находилось два человека, один из них после столкновения лег на дно, второй — свисал с борта», — передает E1.ru слова очевидца происшествия. На помощь приехал второй катер, который буксиром довез лодку до берега.

С первым пассажиром лодки все в порядке, но для второго пришлось вызывать скорую помощь. Отмечается, что пострадавший чувствовал себя очень плохо.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу СМП. Там пояснили, что девушек с лодки госпитализировали. "Одна в тяжелом состоянии", — пояснили в скорой. В МЧС добавили, что специалисты уже начали проверку.

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В центре Екатеринбурга вечером 12 июня на реке Исеть катер протаранил лодку с двумя людьми. Одному из них вызвали скорую помощь, рассказал очевидец. «В лодке находилось два человека, один из них после столкновения лег на дно, второй — свисал с борта», — передает E1.ru слова очевидца происшествия. На помощь приехал второй катер, который буксиром довез лодку до берега. С первым пассажиром лодки все в порядке, но для второго пришлось вызывать скорую помощь. Отмечается, что пострадавший чувствовал себя очень плохо. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу СМП. Там пояснили, что девушек с лодки госпитализировали. "Одна в тяжелом состоянии", — пояснили в скорой. В МЧС добавили, что специалисты уже начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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