В центре Екатеринбурга на Исети катер протаранил лодку с людьми

В центре Екатеринбурга вечером 12 июня на реке Исеть катер протаранил лодку с двумя людьми. Одному из них вызвали скорую помощь, рассказал очевидец.
«В лодке находилось два человека, один из них после столкновения лег на дно, второй — свисал с борта», — передает E1.ru слова очевидца происшествия. На помощь приехал второй катер, который буксиром довез лодку до берега.
С первым пассажиром лодки все в порядке, но для второго пришлось вызывать скорую помощь. Отмечается, что пострадавший чувствовал себя очень плохо.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу СМП. Там пояснили, что девушек с лодки госпитализировали. "Одна в тяжелом состоянии", — пояснили в скорой. В МЧС добавили, что специалисты уже начали проверку.
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