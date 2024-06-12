12 июня 2024

Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом

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Разное. Курган, центробанк, банк россии
ЦБ принял решение с 13 июня приостановить торги гонконгским долларом Фото:

Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

«Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом», — пишет регулятор в своем telegram-канале.Там уточнили, что 14 июня торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск.

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Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ. «Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом», — пишет регулятор в своем telegram-канале.Там уточнили, что 14 июня торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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