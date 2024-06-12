Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом

13 июня 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

ЦБ принял решение с 13 июня приостановить торги гонконгским долларом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ. «Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом», — пишет регулятор в своем telegram-канале.Там уточнили, что 14 июня торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ. «Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом», — пишет регулятор в своем telegram-канале.Там уточнили, что 14 июня торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск.