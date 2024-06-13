Семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога

В Красноярске 12 июня на приеме у стоматолога умер ребенок семи лет. Городская прокуратура начала проверку обстоятельств смерти мальчика.
«После введения наркоза у ребенка стала стремительно падать сатурация. Во время проведенных реанимационных мероприятий состояние мальчика ухудшилось. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что семья приехала в Красноярск из Большемуртинского района специально для посещения детского стоматолога.
В рамках проверки будет оценено качество предоставленных медицинских услуг и соблюдение законодательства об охране здоровья. Прокуратура также контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения смерти по неосторожности.
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