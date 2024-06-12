За рубежом заинтересовались тюменским аналогом Lego

В розницу попадает всего 20% производимых наборов
Тюменский аналог популярного конструктора Lego начали поставлять за рубеж. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал «РБК Тюмень».
«Тюменский аналог Lego начали экспортировать в Бразилию, Африку, Швейцарию, Кыргызстан, Узбекистан и Беларусь. Интерес к конструктору „Роби“ возник у Армении и Азербайджана, также разработку презентовали компаниям из Индии и Китая», — говорится в сообщении.
Известно, что компания «Хроника», которая производит аналог Lego, поставляет продукцию преимущественно в образовательные учреждения. В розницу попадает около 20% наборов.
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