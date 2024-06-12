12 июня 2024
11 июня 2024

За рубежом заинтересовались тюменским аналогом Lego

Тюменский аналог Lego начали поставлять в Бразилию, Швейцарию и другие страны
© Служба новостей «URA.RU»
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В розницу попадает всего 20% производимых наборов
В розницу попадает всего 20% производимых наборов Фото:

Тюменский аналог популярного конструктора Lego начали поставлять за рубеж. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал «РБК Тюмень».

«Тюменский аналог Lego начали экспортировать в Бразилию, Африку, Швейцарию, Кыргызстан, Узбекистан и Беларусь. Интерес к конструктору „Роби“ возник у Армении и Азербайджана, также разработку презентовали компаниям из Индии и Китая», — говорится в сообщении.

Известно, что компания «Хроника», которая производит аналог Lego, поставляет продукцию преимущественно в образовательные учреждения. В розницу попадает около 20% наборов.

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Тюменский аналог популярного конструктора Lego начали поставлять за рубеж. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал «РБК Тюмень». «Тюменский аналог Lego начали экспортировать в Бразилию, Африку, Швейцарию, Кыргызстан, Узбекистан и Беларусь. Интерес к конструктору „Роби“ возник у Армении и Азербайджана, также разработку презентовали компаниям из Индии и Китая», — говорится в сообщении. Известно, что компания «Хроника», которая производит аналог Lego, поставляет продукцию преимущественно в образовательные учреждения. В розницу попадает около 20% наборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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