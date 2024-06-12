Подрядчик сорвал сроки ремонта перекрестка возле мэрии Екатеринбурга

Подрядчик мэрии — «Уралдортехнологии» - сорвал сроки дорожного ремонта в центре Екатеринбурга. Речь идет об улице Бориса Ельцина и перекрестке 8 Марта — Ленина. После переноса сроков на 13 июня дорожники так и не вышли на объекты, передает корреспондент URA.RU слова заместителя мэра по благоустройству Алексея Бубнова.
«Работы там немного. Причин я пока не понимаю, почему подрядная организация не вышла. В принципе, ранее эта фирма неплохо выполняла работы», — сказал вице-мэр.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в подрядную организацию. На момент публикации ответ получить не удалось.
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