12 июня 2024

Подрядчик сорвал сроки ремонта перекрестка возле мэрии Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт был запланирован в прошлом месяце
Ремонт был запланирован в прошлом месяце Фото:

Подрядчик мэрии — «Уралдортехнологии» - сорвал сроки дорожного ремонта в центре Екатеринбурга. Речь идет об улице Бориса Ельцина и перекрестке 8 Марта — Ленина. После переноса сроков на 13 июня дорожники так и не вышли на объекты, передает корреспондент URA.RU слова заместителя мэра по благоустройству Алексея Бубнова.

«Работы там немного. Причин я пока не понимаю, почему подрядная организация не вышла. В принципе, ранее эта фирма неплохо выполняла работы», — сказал вице-мэр.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в подрядную организацию. На момент публикации ответ получить не удалось.

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Подрядчик мэрии — «Уралдортехнологии» - сорвал сроки дорожного ремонта в центре Екатеринбурга. Речь идет об улице Бориса Ельцина и перекрестке 8 Марта — Ленина. После переноса сроков на 13 июня дорожники так и не вышли на объекты, передает корреспондент URA.RU слова заместителя мэра по благоустройству Алексея Бубнова. «Работы там немного. Причин я пока не понимаю, почему подрядная организация не вышла. В принципе, ранее эта фирма неплохо выполняла работы», — сказал вице-мэр. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в подрядную организацию. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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