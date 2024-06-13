В Шебекино дрон ВСУ атаковал машину, ранены двое

13 июня 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Раненым потребовалась экстренная помощь (фото их архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, дрон атаковал машину, которая ехала по дороге на окраине города. «Пострадали двое мужчин: у одного, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица», — написал Гладков в своем telegram-канале . Пострадавшие бригадами скорой помощи доставлены в областную клиническую больницу. Им оказывается необходимая помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, дрон атаковал машину, которая ехала по дороге на окраине города. «Пострадали двое мужчин: у одного, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица», — написал Гладков в своем telegram-канале. Пострадавшие бригадами скорой помощи доставлены в областную клиническую больницу. Им оказывается необходимая помощь.