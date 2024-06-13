Чиновники не вмешались в конфликт в челябинском поселке, где перекрыли дорогу

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Из-за перекрытой дороги 20 семей не могут попасть домой
Из-за перекрытой дороги 20 семей не могут попасть домой Фото:

Администрация Кременкульского поселения не обладает полномочиями для решения вопросов, связанных с оформлением земельных участков и урегулированием конфликта между соседями в поселке Западный. Об этом сообщили URA.RU в администрации Кременкуля.

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления муниципального района. В связи с чем правовые основания по оформлению земельных участков под дорогой, а также принятие иных мер по урегулированию данного конфликта у администрации Кременкульского сельского поселения отсутствуют», —Указали в своем ответе чиновники.

URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района. В ближайшее время специалисты подготовят ответ.

Ранее URA.RU сообщало, что в элитном поселке Западный в Кременкульском поселении хозяин земельного участка перекрыл общую дорогу. Порядка 20 семей остались без короткого и ровного пути домой, объезжать им приходится по полю.

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Администрация Кременкульского поселения не обладает полномочиями для решения вопросов, связанных с оформлением земельных участков и урегулированием конфликта между соседями в поселке Западный. Об этом сообщили URA.RU в администрации Кременкуля. «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления муниципального района. В связи с чем правовые основания по оформлению земельных участков под дорогой, а также принятие иных мер по урегулированию данного конфликта у администрации Кременкульского сельского поселения отсутствуют», —Указали в своем ответе чиновники. URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района. В ближайшее время специалисты подготовят ответ. Ранее URA.RU сообщало, что в элитном поселке Западный в Кременкульском поселении хозяин земельного участка перекрыл общую дорогу. Порядка 20 семей остались без короткого и ровного пути домой, объезжать им приходится по полю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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