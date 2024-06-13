Чиновники не вмешались в конфликт в челябинском поселке, где перекрыли дорогу

Администрация Кременкульского поселения не обладает полномочиями для решения вопросов, связанных с оформлением земельных участков и урегулированием конфликта между соседями в поселке Западный. Об этом сообщили URA.RU в администрации Кременкуля.
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления муниципального района. В связи с чем правовые основания по оформлению земельных участков под дорогой, а также принятие иных мер по урегулированию данного конфликта у администрации Кременкульского сельского поселения отсутствуют», —Указали в своем ответе чиновники.
URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района. В ближайшее время специалисты подготовят ответ.
Ранее URA.RU сообщало, что в элитном поселке Западный в Кременкульском поселении хозяин земельного участка перекрыл общую дорогу. Порядка 20 семей остались без короткого и ровного пути домой, объезжать им приходится по полю.
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