В элитном поселке Западный под Челябинском хозяин земли перекрыл дорогу

Дорогой пользовались около 20 семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под Челябинском в элитном поселке Западный в Кременкульском поселении хозяин земельного участка перекрыл общую дорогу — в конце мая он решил огородить свой участок дороги забором и залил на нем фундамент. Жители вынуждены делать крюк до своих домов, а двум ближайшим соседям забор перекрыл въезд к дому.

«Это не дорога, это благоустроенная территория и я собственник участка. Я предложил им частный сервитут, но они отказались», — заявил собственник участка сайту «74.ру».

Дорогой пользовались около 20 семей. Альтернативная дорога плохого качества — с ухабинами и проходит прямо по заброшенному полю. По ней в случае ЧС не сможет проехать тяжелая пожарная техника.

По мнению юриста Юлии Пикельной, соседям придется судиться с собственником части дороги. Решение суда зависит от того, насколько нарушены права соседей на доступ к своей собственности. В случае, если доступ невозможен или серьезно затруднен, то перспективы удовлетворения требований высоки, считает адвокат.