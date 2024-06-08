08 июня 2024

В элитном поселке Западный под Челябинском хозяин земли перекрыл дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка губернатора Евгения Куйвашева в Верхнюю Салду. Свердловская область, забор
Дорогой пользовались около 20 семей Фото:

Под Челябинском в элитном поселке Западный в Кременкульском поселении хозяин земельного участка перекрыл общую дорогу — в конце мая он решил огородить свой участок дороги забором и залил на нем фундамент. Жители вынуждены делать крюк до своих домов, а двум ближайшим соседям забор перекрыл въезд к дому.

«Это не дорога, это благоустроенная территория и я собственник участка. Я предложил им частный сервитут, но они отказались», — заявил собственник участка сайту «74.ру».

Дорогой пользовались около 20 семей. Альтернативная дорога плохого качества — с ухабинами и проходит прямо по заброшенному полю. По ней в случае ЧС не сможет проехать тяжелая пожарная техника.

По мнению юриста Юлии Пикельной, соседям придется судиться с собственником части дороги. Решение суда зависит от того, насколько нарушены права соседей на доступ к своей собственности. В случае, если доступ невозможен или серьезно затруднен, то перспективы удовлетворения требований высоки, считает адвокат.

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Под Челябинском в элитном поселке Западный в Кременкульском поселении хозяин земельного участка перекрыл общую дорогу — в конце мая он решил огородить свой участок дороги забором и залил на нем фундамент. Жители вынуждены делать крюк до своих домов, а двум ближайшим соседям забор перекрыл въезд к дому. «Это не дорога, это благоустроенная территория и я собственник участка. Я предложил им частный сервитут, но они отказались», — заявил собственник участка сайту «74.ру». Дорогой пользовались около 20 семей. Альтернативная дорога плохого качества — с ухабинами и проходит прямо по заброшенному полю. По ней в случае ЧС не сможет проехать тяжелая пожарная техника. По мнению юриста Юлии Пикельной, соседям придется судиться с собственником части дороги. Решение суда зависит от того, насколько нарушены права соседей на доступ к своей собственности. В случае, если доступ невозможен или серьезно затруднен, то перспективы удовлетворения требований высоки, считает адвокат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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