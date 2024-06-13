В Кремле оценили глубокий потенциал развития отношений с Северной Кореей

Песков: Россия продолжит развивать отношения с КНДР по восходящей
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия будет продолжать сотрудничать с КНДР, сообщил Дмитрий Песков
Россия будет продолжать сотрудничать с КНДР, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Отношения России и Северной Кореи будут развиваться по восходящей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения. Будем делать это дальше. Потенциал очень глубокий», — поделился Песков в беседе с журналистами. Он обратил внимание, что отношения с соседними странами не должны вызвать озабоченностей и оспариваться. 

Также у Пескова спросили, когда ожидается поездка президента РФ Владимира Путина в КНДР. «По визиту пока ничего не могу сказать», — сказал Песков. 

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Отношения России и Северной Кореи будут развиваться по восходящей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения. Будем делать это дальше. Потенциал очень глубокий», — поделился Песков в беседе с журналистами. Он обратил внимание, что отношения с соседними странами не должны вызвать озабоченностей и оспариваться.  Также у Пескова спросили, когда ожидается поездка президента РФ Владимира Путина в КНДР. «По визиту пока ничего не могу сказать», — сказал Песков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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