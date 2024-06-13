В Кремле оценили глубокий потенциал развития отношений с Северной Кореей

Россия будет продолжать сотрудничать с КНДР, сообщил Дмитрий Песков
Отношения России и Северной Кореи будут развиваться по восходящей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения. Будем делать это дальше. Потенциал очень глубокий», — поделился Песков в беседе с журналистами. Он обратил внимание, что отношения с соседними странами не должны вызвать озабоченностей и оспариваться.
Также у Пескова спросили, когда ожидается поездка президента РФ Владимира Путина в КНДР. «По визиту пока ничего не могу сказать», — сказал Песков.
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