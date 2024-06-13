Shot: ведущей Татьяне Лазаревой* грозит семь лет колонии

Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана иноагентом в России) грозит семь лет колонии в РТФ за публичную пропаганду терроризма. Такие последствия вызвало интервью женщины, в котором она высказала свою радость от атак украинских дронов по территории Москвы, сообщает telegram-канал Shot.
«Семь лет колонии грозит Татьяне Лазаревой в России», — передает telegram-канал. Отмечается, что она была объявлена в розыск по статье о публичной пропаганде терроризма.
По данным Shot, подобные последствия вызвало интервью иноагента Лазаревой. В нем она сообщила, что рада атакам БПЛА на Москву. Женщина уехала из РФ в начале 2022 года и много раз высказывалась против украинского конфликта.
Ранее в базе розыска МВД России появились данные Лазаревой. Она не поддержала проведение СВО и эмигрировала в Испанию. Ее бывший муж юморист Михаил Шац также признан иноагентом в России.
*Телеведущая Татьяна Лазарева признана иноагентом в России
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.