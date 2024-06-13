Shot: ведущей Татьяне Лазаревой* грозит семь лет колонии

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Марш Немцова. Москва, шац михаил, лазарева татьяна
Лазаревой* (на фото справа) может грозить семь лет тюрьмы за пропаганду терроризма, пишет Shot Фото:

Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана иноагентом в России) грозит семь лет колонии в РТФ за публичную пропаганду терроризма. Такие последствия вызвало интервью женщины, в котором она высказала свою радость от атак украинских дронов по территории Москвы, сообщает telegram-канал Shot.

«Семь лет колонии грозит Татьяне Лазаревой в России», — передает telegram-канал. Отмечается, что она была объявлена в розыск по статье о публичной пропаганде терроризма.

По данным Shot, подобные последствия вызвало интервью иноагента Лазаревой. В нем она сообщила, что рада атакам БПЛА на Москву. Женщина уехала из РФ в начале 2022 года и много раз высказывалась против украинского конфликта.

Ранее в базе розыска МВД России появились данные Лазаревой. Она не поддержала проведение СВО и эмигрировала в Испанию. Ее бывший муж юморист Михаил Шац также признан иноагентом в России.

*Телеведущая Татьяна Лазарева признана иноагентом в России

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Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана иноагентом в России) грозит семь лет колонии в РТФ за публичную пропаганду терроризма. Такие последствия вызвало интервью женщины, в котором она высказала свою радость от атак украинских дронов по территории Москвы, сообщает telegram-канал Shot. «Семь лет колонии грозит Татьяне Лазаревой в России», — передает telegram-канал. Отмечается, что она была объявлена в розыск по статье о публичной пропаганде терроризма. По данным Shot, подобные последствия вызвало интервью иноагента Лазаревой. В нем она сообщила, что рада атакам БПЛА на Москву. Женщина уехала из РФ в начале 2022 года и много раз высказывалась против украинского конфликта. Ранее в базе розыска МВД России появились данные Лазаревой. Она не поддержала проведение СВО и эмигрировала в Испанию. Ее бывший муж юморист Михаил Шац также признан иноагентом в России. *Телеведущая Татьяна Лазарева признана иноагентом в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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