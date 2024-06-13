Shot: ведущей Татьяне Лазаревой* грозит семь лет колонии

13 июня 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Лазаревой* (на фото справа) может грозить семь лет тюрьмы за пропаганду терроризма, пишет Shot Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана иноагентом в России) грозит семь лет колонии в РТФ за публичную пропаганду терроризма. Такие последствия вызвало интервью женщины, в котором она высказала свою радость от атак украинских дронов по территории Москвы, сообщает telegram-канал Shot. «Семь лет колонии грозит Татьяне Лазаревой в России», — передает telegram-канал. Отмечается, что она была объявлена в розыск по статье о публичной пропаганде терроризма. По данным Shot, подобные последствия вызвало интервью иноагента Лазаревой. В нем она сообщила, что рада атакам БПЛА на Москву. Женщина уехала из РФ в начале 2022 года и много раз высказывалась против украинского конфликта. Ранее в базе розыска МВД России появились данные Лазаревой. Она не поддержала проведение СВО и эмигрировала в Испанию. Ее бывший муж юморист Михаил Шац также признан иноагентом в России. *Телеведущая Татьяна Лазарева признана иноагентом в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана иноагентом в России) грозит семь лет колонии в РТФ за публичную пропаганду терроризма. Такие последствия вызвало интервью женщины, в котором она высказала свою радость от атак украинских дронов по территории Москвы, сообщает telegram-канал Shot. «Семь лет колонии грозит Татьяне Лазаревой в России», — передает telegram-канал. Отмечается, что она была объявлена в розыск по статье о публичной пропаганде терроризма. По данным Shot, подобные последствия вызвало интервью иноагента Лазаревой. В нем она сообщила, что рада атакам БПЛА на Москву. Женщина уехала из РФ в начале 2022 года и много раз высказывалась против украинского конфликта. Ранее в базе розыска МВД России появились данные Лазаревой. Она не поддержала проведение СВО и эмигрировала в Испанию. Ее бывший муж юморист Михаил Шац также признан иноагентом в России. *Телеведущая Татьяна Лазарева признана иноагентом в России