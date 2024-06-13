Общество Татьяну Лазареву* объявили в розыск. Скрин 13 июня 2024 в 12:23 Размер текста - 17 + Лазарева* и Шац** покинули Россию после начала СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в России) объявлена в розыск. Данные экс-супруги юмориста Михаила Шаца (также признан иноагентом в РФ) появились в базе розыска МВД России. Лазарева и Шац не поддержали спецоперацию РФ на Украине и эмигрировали из России. Оба телеведущих осели в Испании. В январе нынешнего года пара развелась. «Первый в истории России развод иноагентов», — прокомментировала событие Лазарева. У пары трое совместных детей. * Признана иноагентом в России ** Признан иноагентом в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в России) объявлена в розыск. Данные экс-супруги юмориста Михаила Шаца (также признан иноагентом в РФ) появились в базе розыска МВД России. Лазарева и Шац не поддержали спецоперацию РФ на Украине и эмигрировали из России. Оба телеведущих осели в Испании. В январе нынешнего года пара развелась. «Первый в истории России развод иноагентов», — прокомментировала событие Лазарева. У пары трое совместных детей. * Признана иноагентом в России ** Признан иноагентом в России {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям