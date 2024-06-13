Татьяну Лазареву* объявили в розыск. Скрин

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Марш Немцова. Москва, шац михаил, лазарева татьяна
Лазарева* и Шац** покинули Россию после начала СВО Фото:

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в России) объявлена в розыск. Данные экс-супруги юмориста Михаила Шаца (также признан иноагентом в РФ) появились в базе розыска МВД России.

Лазарева и Шац не поддержали спецоперацию РФ на Украине и эмигрировали из России. Оба телеведущих осели в Испании. В январе нынешнего года пара развелась. «Первый в истории России развод иноагентов», — прокомментировала событие Лазарева. У пары трое совместных детей.

* Признана иноагентом в России

** Признан иноагентом в России

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Телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в России) объявлена в розыск. Данные экс-супруги юмориста Михаила Шаца (также признан иноагентом в РФ) появились в базе розыска МВД России. Лазарева и Шац не поддержали спецоперацию РФ на Украине и эмигрировали из России. Оба телеведущих осели в Испании. В январе нынешнего года пара развелась. «Первый в истории России развод иноагентов», — прокомментировала событие Лазарева. У пары трое совместных детей. * Признана иноагентом в России ** Признан иноагентом в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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