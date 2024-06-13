К свердловским студентам приехали статусные гости — замгенпрокурора РФ и сенатор. Фото

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Виктор Шептий рассказал студентам, в частности, о реформе высшего образования
Виктор Шептий рассказал студентам, в частности, о реформе высшего образования Фото:

В Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) в Екатеринбурге состоялась встреча студентов с заместителем генпрокурора РФ Юрием Пономаревым. Предваряла ее стратегическая сессия, главным докладчиком на которой стал член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий.

«Выступил с информацией о ходе реформы высшего образования в РФ, проводимой по поручению президента Владимира Путина. Рассказал о том, что на прошедшей неделе в Совете Федерации в рамках „правительственного часа“ на тему „О совершенствовании системы высшего образования“ докладывал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. В ближайшее время в верхней палате в окончательном виде будет принято постановление по данному вопросу. По итогам моего выступления состоялось обсуждение, и мы договорились встретиться на Совете ректоров Свердловской области для более подробного анализа», — написал Шептий на своей странице «ВКонтакте».

Также он добавил, что студенты живо интересовались самыми разными вопросами — как по учебе, так и по дальнейшему трудоустройству , так и личного характера. Беседа получилась доверительной и, на мой взгляд — полезной для будущих юристов и правоохранителей. Благодарю ректора УрГЮУ Владимира Бублика за приглашение!

Студенты задавали гостям самые разные вопросы
Студенты задавали гостям самые разные вопросы
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География студентов - от Крыма до Якутии
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В Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) в Екатеринбурге состоялась встреча студентов с заместителем генпрокурора РФ Юрием Пономаревым. Предваряла ее стратегическая сессия, главным докладчиком на которой стал член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий. «Выступил с информацией о ходе реформы высшего образования в РФ, проводимой по поручению президента Владимира Путина. Рассказал о том, что на прошедшей неделе в Совете Федерации в рамках „правительственного часа“ на тему „О совершенствовании системы высшего образования“ докладывал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. В ближайшее время в верхней палате в окончательном виде будет принято постановление по данному вопросу. По итогам моего выступления состоялось обсуждение, и мы договорились встретиться на Совете ректоров Свердловской области для более подробного анализа», — написал Шептий на своей странице «ВКонтакте». Также он добавил, что студенты живо интересовались самыми разными вопросами — как по учебе, так и по дальнейшему трудоустройству , так и личного характера. Беседа получилась доверительной и, на мой взгляд — полезной для будущих юристов и правоохранителей. Благодарю ректора УрГЮУ Владимира Бублика за приглашение!
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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