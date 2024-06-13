В Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) в Екатеринбурге состоялась встреча студентов с заместителем генпрокурора РФ Юрием Пономаревым. Предваряла ее стратегическая сессия, главным докладчиком на которой стал член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий.
«Выступил с информацией о ходе реформы высшего образования в РФ, проводимой по поручению президента Владимира Путина. Рассказал о том, что на прошедшей неделе в Совете Федерации в рамках „правительственного часа“ на тему „О совершенствовании системы высшего образования“ докладывал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. В ближайшее время в верхней палате в окончательном виде будет принято постановление по данному вопросу. По итогам моего выступления состоялось обсуждение, и мы договорились встретиться на Совете ректоров Свердловской области для более подробного анализа», — написал Шептий на своей странице «ВКонтакте».
Также он добавил, что студенты живо интересовались самыми разными вопросами — как по учебе, так и по дальнейшему трудоустройству , так и личного характера. Беседа получилась доверительной и, на мой взгляд — полезной для будущих юристов и правоохранителей. Благодарю ректора УрГЮУ Владимира Бублика за приглашение!
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