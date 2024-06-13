Путин объяснил, чем важен ускорительный комплекс NICA

Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA

13 июня 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Путин встретился с получателями мегагрантов и ведущими учеными России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проект NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) связан с познанием того, как произошла вселенная. Она уже приносит результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными. «Проект NICA связан с познанием того, как произошла вселенная, здесь идет работа по целому ряду направления и уже приносит результаты», — подчеркнул глава государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». NICA — новый ускорительный комплекс, создающийся на базе Объединенного института ядерных исследований, расположенного в Дубне. Он направлен на изучение свойств плотной барионной материи. После запуска коллайдера, ученые смогут воссоздать особое состояние вещества, в котором была Вселенная в первые мгновения после Большого Взрыва. Это будет возможно воссоздать в лабораторных условиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проект NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) связан с познанием того, как произошла вселенная. Она уже приносит результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными. «Проект NICA связан с познанием того, как произошла вселенная, здесь идет работа по целому ряду направления и уже приносит результаты», — подчеркнул глава государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». NICA — новый ускорительный комплекс, создающийся на базе Объединенного института ядерных исследований, расположенного в Дубне. Он направлен на изучение свойств плотной барионной материи. После запуска коллайдера, ученые смогут воссоздать особое состояние вещества, в котором была Вселенная в первые мгновения после Большого Взрыва. Это будет возможно воссоздать в лабораторных условиях.