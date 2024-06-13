Путин объяснил, чем важен ускорительный комплекс NICA

Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин встретился с получателями мегагрантов и ведущими учеными России Фото:

Проект NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) связан с познанием того, как произошла вселенная. Она уже приносит результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

«Проект NICA связан с познанием того, как произошла вселенная, здесь идет работа по целому ряду направления и уже приносит результаты», — подчеркнул глава государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

NICA — новый ускорительный комплекс, создающийся на базе Объединенного института ядерных исследований, расположенного в Дубне. Он направлен на изучение свойств плотной барионной материи. После запуска коллайдера, ученые смогут воссоздать особое состояние вещества, в котором была Вселенная в первые мгновения после Большого Взрыва. Это будет возможно воссоздать в лабораторных условиях.

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Проект NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) связан с познанием того, как произошла вселенная. Она уже приносит результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными. «Проект NICA связан с познанием того, как произошла вселенная, здесь идет работа по целому ряду направления и уже приносит результаты», — подчеркнул глава государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». NICA — новый ускорительный комплекс, создающийся на базе Объединенного института ядерных исследований, расположенного в Дубне. Он направлен на изучение свойств плотной барионной материи. После запуска коллайдера, ученые смогут воссоздать особое состояние вещества, в котором была Вселенная в первые мгновения после Большого Взрыва. Это будет возможно воссоздать в лабораторных условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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