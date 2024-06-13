13 июня 2024

Челябинский школьник попросил Путина сделать дорогу, чтобы его сестра с ДЦП получила лечение. Видео

Челябинский школьник попросил Путина сделать дорогу, чтобы помочь сестре с ДЦП
© Служба новостей «URA.RU»
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Восьмилетний мальчик очень хочет, чтобы его сестра смогла наконец посещать реабилитационные занятия
Восьмилетний мальчик очень хочет, чтобы его сестра смогла наконец посещать реабилитационные занятия Фото:

Восьмилетний мальчик из Южноуральска Челябинской области попросил Владимира Путина сделать 300 метров дороги, чтобы его сестра с ДЦП получала лечение. Об этом школьник сообщил президенту, позвонив на прямую линию, сообщили 14 июня в пресс-службе «Народный фронт».

«Восьмилетний мальчик из Челябинской области попросил Владимира Путина сделать 300 метров дороги, чтобы его сестра с ДЦП могла получать лечение. Маленький Тимофей позвонил на прямую линию с Владимиром Путиным. Ведь он очень хочет помочь своей сестре с врожденным заболеванием», — сообщили в пресс-службе.

Мальчик пояснил, что из-за плохой дороги его сестра, которой и так тяжело ходить, вынуждена пропускать реабилитационные занятия. Весной и осенью, когда дорогу размывает, и добраться до места назначения невозможно.

Тимофей и Ксюша живут в Южноуральске Челябинской области на улице Лучистой. Мальчик рассказал, что четыре года назад там, где ходит маленькая Ксюша, сделали дорогу, но не закончили. Чиновникам не хватило асфальта на 300 метров — как раз для разбитого участка, по которому Ксюша с ДЦП ходит пешком.

Тимофей очень верит, что президент точно его услышит и поможет. Народный фронт обратился также в прокуратуру и к главе Южноуральска. В ведомстве уверены, что чиновники просто обязаны найти решение маленького, но такого важного вопроса.

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Восьмилетний мальчик из Южноуральска Челябинской области попросил Владимира Путина сделать 300 метров дороги, чтобы его сестра с ДЦП получала лечение. Об этом школьник сообщил президенту, позвонив на прямую линию, сообщили 14 июня в пресс-службе «Народный фронт». «Восьмилетний мальчик из Челябинской области попросил Владимира Путина сделать 300 метров дороги, чтобы его сестра с ДЦП могла получать лечение. Маленький Тимофей позвонил на прямую линию с Владимиром Путиным. Ведь он очень хочет помочь своей сестре с врожденным заболеванием», — сообщили в пресс-службе. Мальчик пояснил, что из-за плохой дороги его сестра, которой и так тяжело ходить, вынуждена пропускать реабилитационные занятия. Весной и осенью, когда дорогу размывает, и добраться до места назначения невозможно. Тимофей и Ксюша живут в Южноуральске Челябинской области на улице Лучистой. Мальчик рассказал, что четыре года назад там, где ходит маленькая Ксюша, сделали дорогу, но не закончили. Чиновникам не хватило асфальта на 300 метров — как раз для разбитого участка, по которому Ксюша с ДЦП ходит пешком. Тимофей очень верит, что президент точно его услышит и поможет. Народный фронт обратился также в прокуратуру и к главе Южноуральска. В ведомстве уверены, что чиновники просто обязаны найти решение маленького, но такого важного вопроса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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