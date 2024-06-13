Восьмилетний мальчик из Южноуральска Челябинской области попросил Владимира Путина сделать 300 метров дороги, чтобы его сестра с ДЦП получала лечение. Об этом школьник сообщил президенту, позвонив на прямую линию, сообщили 14 июня в пресс-службе «Народный фронт».
«Восьмилетний мальчик из Челябинской области попросил Владимира Путина сделать 300 метров дороги, чтобы его сестра с ДЦП могла получать лечение. Маленький Тимофей позвонил на прямую линию с Владимиром Путиным. Ведь он очень хочет помочь своей сестре с врожденным заболеванием», — сообщили в пресс-службе.
Мальчик пояснил, что из-за плохой дороги его сестра, которой и так тяжело ходить, вынуждена пропускать реабилитационные занятия. Весной и осенью, когда дорогу размывает, и добраться до места назначения невозможно.
Тимофей и Ксюша живут в Южноуральске Челябинской области на улице Лучистой. Мальчик рассказал, что четыре года назад там, где ходит маленькая Ксюша, сделали дорогу, но не закончили. Чиновникам не хватило асфальта на 300 метров — как раз для разбитого участка, по которому Ксюша с ДЦП ходит пешком.
Тимофей очень верит, что президент точно его услышит и поможет. Народный фронт обратился также в прокуратуру и к главе Южноуральска. В ведомстве уверены, что чиновники просто обязаны найти решение маленького, но такого важного вопроса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!