Замглавы ТУАД избирают меру пресечения по делу о взятке на сумму более 100 млн рублей

В Новосибирске избирают меру пресечения замглавы областного Территориального управления автомобильных дорог Константину Громенко. Он подозревается в получении взяток на сумму более 100 миллионов рублей, сообщили в ТАСС.
«По данным областного СУ СК России, заместитель начальника ТУАД региона Громенко получил от двух директоров коммерческих организаций денежные средства и имущество в особо крупном размере в качестве взятки», — говорится на официальном сайте агентства. Деньги, полученные от коммерсантов предназначались на оказание помощи в заключении контрактов и лоббировании интересов бизнес-структур.
Громенко с 2007 года возглавлял новосибирский ТУАД. Все фигуранты уголовного дела, возбужденное по материалам УФСБ, задержаны и ожидают меры пресечения.
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