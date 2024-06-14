Замглавы ТУАД избирают меру пресечения по делу о взятке на сумму более 100 млн рублей

В Новосибирске за взятку в 100 миллионов судят замглавы ТУАД Громенко
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Громенко изберут меру пресечения (архивное фото)
Громенко изберут меру пресечения (архивное фото) Фото:

В Новосибирске избирают меру пресечения замглавы областного Территориального управления автомобильных дорог Константину Громенко. Он подозревается в получении взяток на сумму более 100 миллионов рублей, сообщили в ТАСС. 

«По данным областного СУ СК России, заместитель начальника ТУАД региона Громенко получил от двух директоров коммерческих организаций денежные средства и имущество в особо крупном размере в качестве взятки», — говорится на официальном сайте агентства. Деньги, полученные от коммерсантов предназначались на оказание помощи в заключении контрактов и лоббировании интересов бизнес-структур. 

Громенко с 2007 года возглавлял новосибирский ТУАД. Все фигуранты уголовного дела, возбужденное по материалам УФСБ, задержаны и ожидают меры пресечения. 

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В Новосибирске избирают меру пресечения замглавы областного Территориального управления автомобильных дорог Константину Громенко. Он подозревается в получении взяток на сумму более 100 миллионов рублей, сообщили в ТАСС.  «По данным областного СУ СК России, заместитель начальника ТУАД региона Громенко получил от двух директоров коммерческих организаций денежные средства и имущество в особо крупном размере в качестве взятки», — говорится на официальном сайте агентства. Деньги, полученные от коммерсантов предназначались на оказание помощи в заключении контрактов и лоббировании интересов бизнес-структур.  Громенко с 2007 года возглавлял новосибирский ТУАД. Все фигуранты уголовного дела, возбужденное по материалам УФСБ, задержаны и ожидают меры пресечения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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