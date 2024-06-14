Полпред Якушев встретил день рождения на работе, собрав регионы ради экологии

Владимиру Якушеву исполнилось 56 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в свой 56-й день рождения (14 июня) провел встречу с представителями регионов УрФО, на которой обсудил работу по коммунальным отходам. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

Несмотря на свой день рождения, Якушев провел заседание совета по экологической политике, где были отмечены работы в рамках нацпроекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (ТКО). «Перед нами стоит четкая задача: все мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, запланированные до конца 2024 года, должны быть выполнены в этом году в рамках действующего федерального проекта», — сказал полпред.

В ходе совещания была отмечена проделанная работа регионов УрФО. Якушев попросил не сбавлять набранный темп и напомнил участникам заседания о целях, которые поставил президент РФ Владимир Путин в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами к 2030 году. «Это 100% сортировка, захоронения не должны превышать 50% от образуемых ТКО, четверть отходов должны быть вновь вовлечены в хозяйственный оборот», — отметил Якушев.

Ранее полпред в УрФО заявил, что реализация нацпроектов напрямую влияет на качество жизни жителей всех регионов. Что касается новых национальных проектов, то регионы округа активно включены в работу по подготовке предложений.