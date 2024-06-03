Полпред Якушев озвучил шесть вызовов для всего Урала

Первое интервью после переназначения — на URA.RU

03 июня 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Полномочия Владимира Якушева президент продлил 14 мая Фото: Георгий Бергал © URA.RU Вступив в должность президента России, Владимир Путин вновь назначил своим представителем в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. В своем первом интервью после переназначения полпред рассказал о целях, которые ставит перед командой, пересказал приватные разговоры с директорами предприятий, объявил аппаратные последствия беспрецедентного паводка 2024 года и анонсировал масштабный форум, аналогов которого в УрФО раньше не было. — Владимир Владимирович, Вас поздравлять или сочувствовать в связи с переназначением полномочным представителем президента? — Конечно, поздравлять. Я благодарен Главе государства за оказанное доверие. Формальной системы отчетов полпредов о работе нет, оценку нашей работы дает президент России. Думаю, что текущее переназначение подтверждает факт положительной оценки моей работы. Уральский федеральный округ всегда был и остается опорой для экономики страны. Чтобы сохранить и укрепить эти позиции, в ближайшие годы нам предстоит много работы. Известно, что работу Владимира Якушева высоко оценивают в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Какие задачи Вы сами ставите перед собой на ближайший год? — Мы выполняем задачи, которые ставит Президент: укрепление суверенитета, обороноспособности и технологической независимости страны, народосбережение, повышение качества жизни россиян и поддержка семей. Перед аппаратом я ставлю вполне конкретные задачи: завершить реализацию действующих национальных проектов и начать работу над новыми. Приведу буквально несколько цифр. За шесть лет по нацпроектам в Уральском федеральном округе построено 138 школ, 38 медицинских учреждений, 280 фельдшерско-акушерских пунктов, благоустроено более семи тысяч общественных и дворовых территорий. И так практически во всех направлениях. Например, в Екатеринбурге замкнули кольцевую дорогу: эта проблема остро стояла десятки лет. А в Челябинске ликвидировали крупнейшую в стране свалку бытовых отходов. Самое важное, что реализация нацпроектов напрямую влияет на качество жизни жителей всех регионов. Не случайно сразу пять регионов УрФО вошли в ТОП-20 Рейтинга качества жизни за 2023 год, который был подготовлен Агентством стратегических инициатив по поручению Президента. Что касается новых национальных проектов, то регионы округа активно включены в работу по подготовке предложений. Я считаю, что один из наиболее важных вопросов — это демография. Сейчас существует множество инструментов, но необходимо понять, насколько они эффективны. Открою секрет: анонсы многих наших идей по новым нацпроектам будут представлены летом на форуме «Утро» в Екатеринбурге. Наработки по исполнению президентских указов представят на главном молодежном событии года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На контроле остаются вопросы поддержки участников специальной военной операции и их близких, в том числе в одной связке с фондом «Защитники Отечества». Социальные координаторы помогают ветеранам и членам их семей пройти дополнительное лечение, например, в Москве, поступить в вуз или оформить инвалидность, а военнослужащим ЧВК «Вагнер» — получить удостоверения участника боевых действий, устроиться на работу и социализироваться. У нас уже есть пример, когда участник СВО стал главой Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. В Челябинске при поддержке фонда ветеран возглавил региональную организацию ветеранов СВО, ведет проект «Школа бального танца» для жен и вдов участников СВО, баллотируется кандидатом в депутаты Челябинской городской думы. Уверен, что таких положительных примеров будет еще много. Наши уральские военнослужащие прошли отбор на обучение по программе «Время героев» — первый поток уже начал учиться 27 мая. Получив образование, они смогут трудиться в органах власти разного уровня. Мы также продолжаем следить за ситуацией в производственном секторе, особенно в оборонно-промышленном комплексе. Среди самых серьезных вызовов в ОПК — подготовка кадров и повышение эффективности производств. В зоне особого внимания будут вопросы, связанные с преодолением чрезвычайных ситуаций. Для их решения мы создаем специальный коллегиальный орган. В этом году паводок в наших регионах имел катастрофический масштаб, такими же были летние пожары в прошлые годы. Тема требует предметного рассмотрения и системного подхода. Кадровая проблема на предприятиях — одна из ключевых для государства Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU — Как вы оцениваете вклад уральских регионов в оказание помощи новым российским регионам? — Оцениваю положительно. Наши регионы ведут колоссальную работу по восстановлению подшефных территорий Донбасса, и ведут ее опережающими темпами. Была договоренность, что с 2022 до 2028 года мы отработаем 1167 разных мероприятий: где-то ремонт, где-то новые дороги, закуп медицинской техники. За два с половиной года выполнено более 60% от намеченного плана. Восстановлено и построено более 400 жилых домов, 80 объектов ЖКХ, 47 школ, 34 детских сада, дороги, 10 МФЦ и др. Эти объекты, которые улучшают жизнь тысяч россиян, создаются по современным технологиям, качественно. Этот вопрос находится под моим личным контролем. Отдельно хочу отметить инициативу трех наших регионов — Челябинской области, Ямала и Югры, которые, выполняя свои обязательства по Макеевке, Волновахе, Ясиноватой, выступили с инициативой вместе восстанавливать инфраструктуру в недавно освобожденной Авдеевке. Окончательно решение по этому вопросу еще не принято, но мы надеемся, что оно будет в нашу пользу. Среди прочего полпред координирует помощь уральцев освобожденным территориям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дети из подшефных районов приезжают к нам на Урал по оздоровительным программам, и мы дарим им книги, спортинвентарь, школьную форму. Помощь оказывается всесторонне, и все настроены продолжать ее и за пределами 2028 года. Планы находятся на согласовании в Минстрое России. — Как Вы оцениваете импортозамещение технологий на предприятиях УрФО? Насколько успешно внедряется российское? — Мы понимаем, что за короткий период невозможно наладить производство аппаратного обеспечения (микроэлектроники), станков, сложных фармацевтических препаратов и многого другого. В этом нет ничего страшного. Мы сосредоточили внимание на кооперации промышленности юга УрФО и нефтегазового сектора Югры и Ямала. Работа велась два года, часто в ручном режиме: я создал такой формат встреч, как «День заказчика». Это когда договариваюсь с топ-менеджментом компании и, в назначенное время, в назначенном месте собираются наши местные производители, которым есть что предложить нефтяникам и газовикам. «Мы сосредоточили внимание на кооперации промышленности юга УрФО и нефтегазового сектора Югры и Ямала» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Это обоюдовыгодный интерес. «Газпром», «Сибур», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» — холдинги со сложнейшими корпоративными процедурами. При этом они заинтересованы как в новых разработках, так и в импортозамещении технологий. Цитируя Президента, «импортозамещение — это не панацея, надо быть на шаг впереди и создавать продукцию, способную стать новыми мировыми стандартами». Другими словами, нам не нужно «догонять» лидеров. Нам нужно создавать что-то свое, уникальное. И здесь не обойтись без поддержки малого и среднего производственного бизнеса, потому что он быстро создает, готов на риски и эксперименты, и тем полезен крупным компаниям. Однако, чтобы стать подрядчиком крупной компании, нужно пройти недешевые аккредитации, многочисленные сертификации. И мы взяли на себя роль коммуникатора. В итоге исполнители могут рассказать, какие корпоративные процедуры им кажутся противоречивыми, а заказчики — обсудить свои проблемы. Например, необоснованное искусственное повышение цен со стороны подрядчиков в сфере IT, которые пользовались своим монопольным положением. Или проблема авансирования работ: крупные компании считают неправильным платить аванс, а подрядчику для выполнения заказа приходится брать кредит по высоким ставкам, и экономика у него совсем другая получается. Сейчас существует другой формат работы. В рамках работы Координационного совета при двух федеральных вице-премьерах мы выстраиваем дорожные карты по семи высокотехнологичным направлениям нефтегазовой отрасли. Импортозамещение в нефтегазовой отрасли идет хорошими темпами, отмечает Якушев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По данным Минпромторга, сегодня 65% оборудования, которое используют нефтяники и газовики, уже отечественная продукция. Есть ряд предложений максимально прикладного характера по данному вопросу. Мы хотим их озвучить на Петербургском форуме. Наша стратегическая сессия на ПМЭФ, которая пройдет 5 июня, называется «Производство решает все. Станут ли компании МСП локомотивом технологического суверенитета страны?» и посвящена она будет поддержке малого и среднего бизнеса, занятого в производстве. — Главными темами Вашего общения — во всяком случае публичного — с крупным бизнесом в последние два года был кадровый дефицит на предприятиях. Как решается эта проблема? — Действительно на сегодняшний день, кадровый вопрос — это самый серьезный вызов, который стоит перед российской экономикой. Поэтому не случайно Президент выделил его в новый национальный проект «Кадры». Главный приоритет — интеграция потребностей рынка труда и возможностей системы образования, для чего нам нужны балансы движения и потребности трудовых ресурсов. Другой важнейший элемент — это формирование эффективной системы профессионального ориентирования, начиная со школы. Это невозможно без работодателя, и предприятия Уральского федерального округа активно участвуют в этом процессе. Особенно власти сейчас вкладываются в профориентирование и развитие колледжей и техникумов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К примеру, в Свердловской области количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования в этом году увеличено на 920 человек. Кроме того, открываются программы на новые специальности, подготовка по которым раньше не велась. Предприятия также помогают обновлять материально-техническую базу образовательных учреждений, буквально с первого курса берут студентов на производство, формируют заказы для научных разработок. — Завершается строительство трассы Москва-Казань-Екатеринбург. Будет ли реализован план сдать ее к концу года? Есть ли в планах у федеральных властей новые подобные транспортные проекты? — Последний участок трассы Москва-Казань-Екатеринбург сейчас активно достраивается. Планируем, что к концу года трасса начнет работу. Пока проблем, препятствующих этому, не вижу. Среди других планов часть связана с этой магистралью. Так, планируется ее расширение до четырех полос на участке Екатеринбург-Тюмень (то есть мы говорим, по сути, о продолжении трассы). В планах завершить эту работу в 2026 году, а участок Тюмень-Тобольск — до 2028 года. Кроме того, сейчас формируются перспективные участки федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск», так называемый Северный широтный коридор. Урал ждут еще несколько знаковых дорожных проектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ускоренными темпами идет строительство второго мостового перехода через Обь протяженностью 1,76 километра (с подходами — более 45 километров). На сегодняшний день его готовность 42,5%. Кроме того, развиваются и другие маршруты, не автомобильные, но глобальные. Например, Северный морской путь, а на железной дороге — Северный широтный ход. У регионов Уральского федерального округа есть активная позиция по проекту Северного меридионального хода (Полуночная — Обская) как части «Сухого порта» Свердловской области. — Очень резонансной внутренней темой стала проблема несоблюдения мигрантами законодательства. Челябинскую область, например, называют «проблемным регионом по числу правонарушений (в том числе преступлений), совершенных мигрантами», и Ваш ГФИ Денис Чернятьев брал на контроль эту ситуацию? — Устойчивое социально-экономическое развитие регионов УрФО делает наши регионы традиционно привлекательными для мигрантов. Большинство приезжают работать честно, уважительно относятся к нашим законам, оказывают положительное влияние на социально-экономическую обстановку в округе. Однако некоторые проблемы в этом направлении действительно прослеживаются, и регионы УрФО принимают меры для их купирования. В Челябинской области ситуация с мигрантами выправляется, фиксирует полпред Фото: Илья Московец © URA.RU Силовые органы совершенствуют методы, что помогает им эффективнее бороться с нелегальной миграцией, пресекать преступления еще на этапе подготовки. Регулярно проводятся профилактические мероприятия, к контролю более активно привлекаются общественные организации. У нас в округе отработано взаимодействие органов власти всех уровней. И по Челябинской области могу доложить, что в 2024 году тенденция уже иная. Мы отмечаем положительную динамику: за четыре месяца количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года сократилось на 37%. Такая же тенденция характерна и для противоправных деяний, совершенных в отношении иностранных граждан — снижение на 22%. Регион держит ситуацию на контроле. Важно учитывать, что «миграционная» тема — это плодородная почва для спекуляций. Различные силы, заинтересованные в дестабилизации обстановки в России, активно пользуются этим: любому бытовому конфликту, в который вовлечены представители иных национальностей (даже если они являются гражданами России), придается оттенок межнациональной розни. Это формирует ошибочную убежденность, что именно межэтнический фактор выступает катализатором напряженности. Попытки посеять рознь через подтасовку фактов — серьезная угроза. Их необходимо учитывать наравне с другими вызовами из сферы миграции. — Паводок в Тюменской и Курганской областях в этом году побил все рекорды, Вы неоднократно выезжали на место ЧП лично. Как Вы оцениваете работу властей региона и муниципалитетов в период большой воды? — Действительно, на реках Тобол, Ишим и Иртыш в Курганской и Тюменской областях были побиты исторические максимумы уровня воды. Большая вода еще не полностью отступила из этих регионов. С паводками столкнулись сразу несколько регионов УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Могу сказать точно, Тюменские и Курганские органы исполнительной власти сделали максимум в сложившейся ситуации. Прогнозы гидрологов и метеорологов постоянно менялись — паводок в этом году очень непредсказуемый. Затопило поселки, которые раньше никогда не страдали от большой воды. В некоторых местах приходилось уговаривать людей эвакуироваться. В Кургане удалось защитить от подтопления левобережную часть города, где находятся многоквартирные дома. В Тюменской области отстояли федеральную трассу. И все это было сделано благодаря грамотным решениям и ценой неимоверных усилий. Ежедневная подготовительная работа 24/7, которую Курганская и Тюменская области проводили с начала апреля и проводят по сей день, принесла свои результаты. Владимир Якушев лично выезжал на проблемные участки вместе с губернаторами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отдельно отмечу, что на борьбу с паводком откликнулись все регионы Уральского федерального округа. Местные жители, спасатели и волонтеры круглосуточно наполняли песком мешки, помогали людям, чьи дома оказались в воде. Еще предстоит много работы: выплаты пострадавшим, оценка ущерба, оказание всесторонней помощи. Но самое главное — сделать правильные выводы из ситуации. Я уже сказал, что будет создан окружной совещательный орган по чрезвычайным ситуациям, которые объединит все уровни власти, все субъекты, силовые ведомства, метеорологов и других специалистов при подготовке к паводкам и природным пожарам. Сейчас половодье приближается к Ханты-Мансийскому автономному округу. 21 мая я участвовал в заседании оперативного штаба региона, дал поручения по подготовке поселков Югры, находящихся в зоне предполагаемого подтопления. Надеемся, что все пройдет спокойно. — Давайте обсудим политические вопросы. Ситуация с мэром Кургана дошла до уровня президента. С начала года город возглавляли три человека. Почему в Кургане проблемы с мэром? — Это не более чем стечение обстоятельств. Как вы помните, в начале года действующий тогда мэр Кургана Елена Ситникова по собственной инициативе досрочно сложила с себя полномочия. В соответствии с положением устава города Кургана временно исполняющим полномочия мэра была назначена Анастасия Аргышева. Нынешний созыв думы Кургана уже не сможет объявить конкурс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По формальным, процессуальным моментам конкурс по выборам главы города не состоялся — кандидаты не предоставили полный список документов. Назначить новый конкурс Курганская городская дума не может. У текущего состава осталось меньше шести месяцев до окончания срока полномочий, по закону для назначения конкурса на пост главы города срок должен быть больше. Таким образом, конкурс на должность мэра Кургана будет объявлен после того, как в сентябре город выберет новую думу. — Вы анонсировали какое-то особое событие на форуме «Утро»? — Особым событием станет сам форум. Мы сегодня уже говорили о том, какую работу мы ведем по поддержке промышленности, по подбору кадров для предприятий. Часто, когда уже вся повестка была проговорена, в сердцах директора жаловались на низкий престиж работы. И приводили в качестве примеров молодежные форумы: мол, ездят туда разные блогеры и рестораторы, а ребят с заводов не зовут. А им тоже хочется и активной жизни, и своими мыслями поделиться, и услышать чужой опыт. На молодежный форум у Владимира Якушева особые планы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ты знаешь, что я от молодежи никогда не прятался, и на встречу с редакцией вашего агентства тоже приезжал, потому что считаю важным лично рассказывать о ценностях, которыми руководствуюсь в жизни, объяснять, почему мы — власть — принимаем те или иные решения. Так и появилась идея в этом году сделать форум «Утро» для работающей молодежи. Никакого квотирования для крупных предприятий не было. Аккредитация имела заявительный характер: можно работать на нефтегазовом гиганте, можно на среднем каком-то предприятии и подать заявку. Мы получили три тысячи заявок, но можем разместить только тысячу человек. Это будет самый многочисленный форум в его истории. Приедут губернаторы всех регионов УрФО, и, как и я, ответят на самые острые вопросы молодежи, презентуют весь спектр возможностей самореализации в наших регионах. — Губернаторы Курганской и Челябинской областей выдвинулись на второй губернаторский срок. Можете дать оценку их работе? — Губернатор — это чиновник, который работает на благо региона. Соответственно, оценку его работе, прежде всего, должны давать жители. Мы, со своей стороны, можем смотреть на определенные показатели, которые более-менее точно отражают мнение людей. Если говорить о регионах, которые возглавляют Вадим Михайлович Шумков и Алексей Леонидович Текслер, то мы видим устойчивый рост экономики и отмечаем высокий уровень общественно политической стабильности, социального оптимизма. Работу Вадима Шумкова (слева) и Алексея Текслера (справа) полпред оценивает положительно Фото: Георгий Бергал © URA.RU Давайте посмотрим на цифры в динамике. В 2018 году Вадим Шумков принимал область с бюджетом в 42 млрд рублей. Фактическое исполнение бюджета по итогам 2024 года значительно превысит прогнозный показатель и перейдет порог в 90 млрд рублей. За это время в регионе создано более 10 тысяч рабочих мест, построено 2500 социальных объектов, полностью обновлен парк машин скорой помощи. Курганская область по итогам 2023 года заняла первое место по росту АПК, шестое место — по росту промышленности. Темпы дорожного строительства соизмеримы с более крупными регионами: ежегодно до 400 км дорог. Восстанавливается строительная отрасль, впервые за много лет над Курганом виднеются десятки высотных кранов. По многим показателям регион уверено двигается вперед. В Челябинской области под руководством Алексея Текслера валовый региональный продукт вырос с полутора до двух с половиной триллионов рублей. Почти вдвое увеличились инвестиции в основной капитал, сейчас это более 450 млрд рублей в год. На Южном Урале появились знаковые проекты: строительство метротрама в Челябинске, возведение студенческого кампуса мирового уровня, обустройство парка «Притяжение» в Магнитогорске. Выбросы в Челябинске за последние годы сократились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заметны изменения и в болевой для Челябинска теме — экологии. Город стал первым среди участников федерального проекта «Чистый воздух», где выполнены требования 204-го Указа Президента. Выбросы по сравнению с 2017 годом здесь сократились на 43%. Вместо огромной свалки в черте города зеленый холм. Огромная работа проделана по общественному транспорту: за несколько лет только закуплено 600 единиц новых автобусов и порядка 300 новых трамваев, запущено новое производство городского электрического транспорта. Регионы показали высокую явку на выборах Президента России. Это говорит о том, что жители доверяют действующей власти. А доверие завоевано благодаря эффективной, добросовестной работе губернаторов и их команд. 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Вступив в должность президента России, Владимир Путин вновь назначил своим представителем в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. В своем первом интервью после переназначения полпред рассказал о целях, которые ставит перед командой, пересказал приватные разговоры с директорами предприятий, объявил аппаратные последствия беспрецедентного паводка 2024 года и анонсировал масштабный форум, аналогов которого в УрФО раньше не было. — Владимир Владимирович, Вас поздравлять или сочувствовать в связи с переназначением полномочным представителем президента? — Конечно, поздравлять. Я благодарен Главе государства за оказанное доверие. Формальной системы отчетов полпредов о работе нет, оценку нашей работы дает президент России. Думаю, что текущее переназначение подтверждает факт положительной оценки моей работы. Уральский федеральный округ всегда был и остается опорой для экономики страны. Чтобы сохранить и укрепить эти позиции, в ближайшие годы нам предстоит много работы. — Какие задачи Вы сами ставите перед собой на ближайший год? — Мы выполняем задачи, которые ставит Президент: укрепление суверенитета, обороноспособности и технологической независимости страны, народосбережение, повышение качества жизни россиян и поддержка семей. Перед аппаратом я ставлю вполне конкретные задачи: завершить реализацию действующих национальных проектов и начать работу над новыми. Приведу буквально несколько цифр. За шесть лет по нацпроектам в Уральском федеральном округе построено 138 школ, 38 медицинских учреждений, 280 фельдшерско-акушерских пунктов, благоустроено более семи тысяч общественных и дворовых территорий. И так практически во всех направлениях. Например, в Екатеринбурге замкнули кольцевую дорогу: эта проблема остро стояла десятки лет. А в Челябинске ликвидировали крупнейшую в стране свалку бытовых отходов. Самое важное, что реализация нацпроектов напрямую влияет на качество жизни жителей всех регионов. Не случайно сразу пять регионов УрФО вошли в ТОП-20 Рейтинга качества жизни за 2023 год, который был подготовлен Агентством стратегических инициатив по поручению Президента. Что касается новых национальных проектов, то регионы округа активно включены в работу по подготовке предложений. Я считаю, что один из наиболее важных вопросов — это демография. Сейчас существует множество инструментов, но необходимо понять, насколько они эффективны. Открою секрет: анонсы многих наших идей по новым нацпроектам будут представлены летом на форуме «Утро» в Екатеринбурге. На контроле остаются вопросы поддержки участников специальной военной операции и их близких, в том числе в одной связке с фондом «Защитники Отечества». Социальные координаторы помогают ветеранам и членам их семей пройти дополнительное лечение, например, в Москве, поступить в вуз или оформить инвалидность, а военнослужащим ЧВК «Вагнер» — получить удостоверения участника боевых действий, устроиться на работу и социализироваться. У нас уже есть пример, когда участник СВО стал главой Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. В Челябинске при поддержке фонда ветеран возглавил региональную организацию ветеранов СВО, ведет проект «Школа бального танца» для жен и вдов участников СВО, баллотируется кандидатом в депутаты Челябинской городской думы. Уверен, что таких положительных примеров будет еще много. Наши уральские военнослужащие прошли отбор на обучение по программе «Время героев» — первый поток уже начал учиться 27 мая. Получив образование, они смогут трудиться в органах власти разного уровня. Мы также продолжаем следить за ситуацией в производственном секторе, особенно в оборонно-промышленном комплексе. Среди самых серьезных вызовов в ОПК — подготовка кадров и повышение эффективности производств. В зоне особого внимания будут вопросы, связанные с преодолением чрезвычайных ситуаций. Для их решения мы создаем специальный коллегиальный орган. В этом году паводок в наших регионах имел катастрофический масштаб, такими же были летние пожары в прошлые годы. Тема требует предметного рассмотрения и системного подхода. — Как вы оцениваете вклад уральских регионов в оказание помощи новым российским регионам? — Оцениваю положительно. Наши регионы ведут колоссальную работу по восстановлению подшефных территорий Донбасса, и ведут ее опережающими темпами. Была договоренность, что с 2022 до 2028 года мы отработаем 1167 разных мероприятий: где-то ремонт, где-то новые дороги, закуп медицинской техники. За два с половиной года выполнено более 60% от намеченного плана. Восстановлено и построено более 400 жилых домов, 80 объектов ЖКХ, 47 школ, 34 детских сада, дороги, 10 МФЦ и др. Эти объекты, которые улучшают жизнь тысяч россиян, создаются по современным технологиям, качественно. Этот вопрос находится под моим личным контролем. Отдельно хочу отметить инициативу трех наших регионов — Челябинской области, Ямала и Югры, которые, выполняя свои обязательства по Макеевке, Волновахе, Ясиноватой, выступили с инициативой вместе восстанавливать инфраструктуру в недавно освобожденной Авдеевке. Окончательно решение по этому вопросу еще не принято, но мы надеемся, что оно будет в нашу пользу. Дети из подшефных районов приезжают к нам на Урал по оздоровительным программам, и мы дарим им книги, спортинвентарь, школьную форму. Помощь оказывается всесторонне, и все настроены продолжать ее и за пределами 2028 года. Планы находятся на согласовании в Минстрое России. — Как Вы оцениваете импортозамещение технологий на предприятиях УрФО? Насколько успешно внедряется российское? — Мы понимаем, что за короткий период невозможно наладить производство аппаратного обеспечения (микроэлектроники), станков, сложных фармацевтических препаратов и многого другого. В этом нет ничего страшного. Мы сосредоточили внимание на кооперации промышленности юга УрФО и нефтегазового сектора Югры и Ямала. Работа велась два года, часто в ручном режиме: я создал такой формат встреч, как «День заказчика». Это когда договариваюсь с топ-менеджментом компании и, в назначенное время, в назначенном месте собираются наши местные производители, которым есть что предложить нефтяникам и газовикам. Это обоюдовыгодный интерес. «Газпром», «Сибур», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» — холдинги со сложнейшими корпоративными процедурами. При этом они заинтересованы как в новых разработках, так и в импортозамещении технологий. Цитируя Президента, «импортозамещение — это не панацея, надо быть на шаг впереди и создавать продукцию, способную стать новыми мировыми стандартами». Другими словами, нам не нужно «догонять» лидеров. Нам нужно создавать что-то свое, уникальное. И здесь не обойтись без поддержки малого и среднего производственного бизнеса, потому что он быстро создает, готов на риски и эксперименты, и тем полезен крупным компаниям. Однако, чтобы стать подрядчиком крупной компании, нужно пройти недешевые аккредитации, многочисленные сертификации. И мы взяли на себя роль коммуникатора. В итоге исполнители могут рассказать, какие корпоративные процедуры им кажутся противоречивыми, а заказчики — обсудить свои проблемы. Например, необоснованное искусственное повышение цен со стороны подрядчиков в сфере IT, которые пользовались своим монопольным положением. Или проблема авансирования работ: крупные компании считают неправильным платить аванс, а подрядчику для выполнения заказа приходится брать кредит по высоким ставкам, и экономика у него совсем другая получается. Сейчас существует другой формат работы. В рамках работы Координационного совета при двух федеральных вице-премьерах мы выстраиваем дорожные карты по семи высокотехнологичным направлениям нефтегазовой отрасли. По данным Минпромторга, сегодня 65% оборудования, которое используют нефтяники и газовики, уже отечественная продукция. Есть ряд предложений максимально прикладного характера по данному вопросу. Мы хотим их озвучить на Петербургском форуме. Наша стратегическая сессия на ПМЭФ, которая пройдет 5 июня, называется «Производство решает все. Станут ли компании МСП локомотивом технологического суверенитета страны?» и посвящена она будет поддержке малого и среднего бизнеса, занятого в производстве. — Главными темами Вашего общения — во всяком случае публичного — с крупным бизнесом в последние два года был кадровый дефицит на предприятиях. Как решается эта проблема? — Действительно на сегодняшний день, кадровый вопрос — это самый серьезный вызов, который стоит перед российской экономикой. Поэтому не случайно Президент выделил его в новый национальный проект «Кадры». Главный приоритет — интеграция потребностей рынка труда и возможностей системы образования, для чего нам нужны балансы движения и потребности трудовых ресурсов. Другой важнейший элемент — это формирование эффективной системы профессионального ориентирования, начиная со школы. Это невозможно без работодателя, и предприятия Уральского федерального округа активно участвуют в этом процессе. К примеру, в Свердловской области количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования в этом году увеличено на 920 человек. Кроме того, открываются программы на новые специальности, подготовка по которым раньше не велась. Предприятия также помогают обновлять материально-техническую базу образовательных учреждений, буквально с первого курса берут студентов на производство, формируют заказы для научных разработок. — Завершается строительство трассы Москва-Казань-Екатеринбург. Будет ли реализован план сдать ее к концу года? Есть ли в планах у федеральных властей новые подобные транспортные проекты? — Последний участок трассы Москва-Казань-Екатеринбург сейчас активно достраивается. Планируем, что к концу года трасса начнет работу. Пока проблем, препятствующих этому, не вижу. Кроме того, сейчас формируются перспективные участки федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск», так называемый Северный широтный коридор. Ускоренными темпами идет строительство второго мостового перехода через Обь протяженностью 1,76 километра (с подходами — более 45 километров). На сегодняшний день его готовность 42,5%. Кроме того, развиваются и другие маршруты, не автомобильные, но глобальные. Например, Северный морской путь, а на железной дороге — Северный широтный ход. У регионов Уральского федерального округа есть активная позиция по проекту Северного меридионального хода (Полуночная — Обская) как части «Сухого порта» Свердловской области. — Очень резонансной внутренней темой стала проблема несоблюдения мигрантами законодательства. Челябинскую область, например, называют «проблемным регионом по числу правонарушений (в том числе преступлений), совершенных мигрантами», и Ваш ГФИ Денис Чернятьев брал на контроль эту ситуацию? — Устойчивое социально-экономическое развитие регионов УрФО делает наши регионы традиционно привлекательными для мигрантов. Большинство приезжают работать честно, уважительно относятся к нашим законам, оказывают положительное влияние на социально-экономическую обстановку в округе. Однако некоторые проблемы в этом направлении действительно прослеживаются, и регионы УрФО принимают меры для их купирования. Силовые органы совершенствуют методы, что помогает им эффективнее бороться с нелегальной миграцией, пресекать преступления еще на этапе подготовки. Регулярно проводятся профилактические мероприятия, к контролю более активно привлекаются общественные организации. У нас в округе отработано взаимодействие органов власти всех уровней. И по Челябинской области могу доложить, что в 2024 году тенденция уже иная. Мы отмечаем положительную динамику: за четыре месяца количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года сократилось на 37%. Такая же тенденция характерна и для противоправных деяний, совершенных в отношении иностранных граждан — снижение на 22%. Регион держит ситуацию на контроле. Важно учитывать, что «миграционная» тема — это плодородная почва для спекуляций. Различные силы, заинтересованные в дестабилизации обстановки в России, активно пользуются этим: любому бытовому конфликту, в который вовлечены представители иных национальностей (даже если они являются гражданами России), придается оттенок межнациональной розни. Это формирует ошибочную убежденность, что именно межэтнический фактор выступает катализатором напряженности. — Паводок в Тюменской и Курганской областях в этом году побил все рекорды, Вы неоднократно выезжали на место ЧП лично. Как Вы оцениваете работу властей региона и муниципалитетов в период большой воды? — Действительно, на реках Тобол, Ишим и Иртыш в Курганской и Тюменской областях были побиты исторические максимумы уровня воды. Большая вода еще не полностью отступила из этих регионов. Могу сказать точно, Тюменские и Курганские органы исполнительной власти сделали максимум в сложившейся ситуации. Прогнозы гидрологов и метеорологов постоянно менялись — паводок в этом году очень непредсказуемый. Затопило поселки, которые раньше никогда не страдали от большой воды. В некоторых местах приходилось уговаривать людей эвакуироваться. В Кургане удалось защитить от подтопления левобережную часть города, где находятся многоквартирные дома. В Тюменской области отстояли федеральную трассу. И все это было сделано благодаря грамотным решениям и ценой неимоверных усилий. Ежедневная подготовительная работа 24/7, которую Курганская и Тюменская области проводили с начала апреля и проводят по сей день, принесла свои результаты. Отдельно отмечу, что на борьбу с паводком откликнулись все регионы Уральского федерального округа. Местные жители, спасатели и волонтеры круглосуточно наполняли песком мешки, помогали людям, чьи дома оказались в воде. Еще предстоит много работы: выплаты пострадавшим, оценка ущерба, оказание всесторонней помощи. Но самое главное — сделать правильные выводы из ситуации. Я уже сказал, что будет создан окружной совещательный орган по чрезвычайным ситуациям, которые объединит все уровни власти, все субъекты, силовые ведомства, метеорологов и других специалистов при подготовке к паводкам и природным пожарам. Сейчас половодье приближается к Ханты-Мансийскому автономному округу. 21 мая я участвовал в заседании оперативного штаба региона, дал поручения по подготовке поселков Югры, находящихся в зоне предполагаемого подтопления. Надеемся, что все пройдет спокойно. — Давайте обсудим политические вопросы. Ситуация с мэром Кургана дошла до уровня президента. С начала года город возглавляли три человека. Почему в Кургане проблемы с мэром? — Это не более чем стечение обстоятельств. Как вы помните, в начале года действующий тогда мэр Кургана Елена Ситникова по собственной инициативе досрочно сложила с себя полномочия. В соответствии с положением устава города Кургана временно исполняющим полномочия мэра была назначена Анастасия Аргышева. По формальным, процессуальным моментам конкурс по выборам главы города не состоялся — кандидаты не предоставили полный список документов. Назначить новый конкурс Курганская городская дума не может. У текущего состава осталось меньше шести месяцев до окончания срока полномочий, по закону для назначения конкурса на пост главы города срок должен быть больше. Таким образом, конкурс на должность мэра Кургана будет объявлен после того, как в сентябре город выберет новую думу. — Вы анонсировали какое-то особое событие на форуме «Утро»? — Особым событием станет сам форум. Мы сегодня уже говорили о том, какую работу мы ведем по поддержке промышленности, по подбору кадров для предприятий. Часто, когда уже вся повестка была проговорена, в сердцах директора жаловались на низкий престиж работы. И приводили в качестве примеров молодежные форумы: мол, ездят туда разные блогеры и рестораторы, а ребят с заводов не зовут. А им тоже хочется и активной жизни, и своими мыслями поделиться, и услышать чужой опыт. Ты знаешь, что я от молодежи никогда не прятался, и на встречу с редакцией вашего агентства тоже приезжал, потому что считаю важным лично рассказывать о ценностях, которыми руководствуюсь в жизни, объяснять, почему мы — власть — принимаем те или иные решения. Так и появилась идея в этом году сделать форум «Утро» для работающей молодежи. Никакого квотирования для крупных предприятий не было. Аккредитация имела заявительный характер: можно работать на нефтегазовом гиганте, можно на среднем каком-то предприятии и подать заявку. Мы получили три тысячи заявок, но можем разместить только тысячу человек. Это будет самый многочисленный форум в его истории. Приедут губернаторы всех регионов УрФО, и, как и я, ответят на самые острые вопросы молодежи, презентуют весь спектр возможностей самореализации в наших регионах. — Губернаторы Курганской и Челябинской областей выдвинулись на второй губернаторский срок. Можете дать оценку их работе? — Губернатор — это чиновник, который работает на благо региона. Соответственно, оценку его работе, прежде всего, должны давать жители. Мы, со своей стороны, можем смотреть на определенные показатели, которые более-менее точно отражают мнение людей. Если говорить о регионах, которые возглавляют Вадим Михайлович Шумков и Алексей Леонидович Текслер, то мы видим устойчивый рост экономики и отмечаем высокий уровень общественно политической стабильности, социального оптимизма. Давайте посмотрим на цифры в динамике. В 2018 году Вадим Шумков принимал область с бюджетом в 42 млрд рублей. Фактическое исполнение бюджета по итогам 2024 года значительно превысит прогнозный показатель и перейдет порог в 90 млрд рублей. За это время в регионе создано более 10 тысяч рабочих мест, построено 2500 социальных объектов, полностью обновлен парк машин скорой помощи. Курганская область по итогам 2023 года заняла первое место по росту АПК, шестое место — по росту промышленности. Темпы дорожного строительства соизмеримы с более крупными регионами: ежегодно до 400 км дорог. Восстанавливается строительная отрасль, впервые за много лет над Курганом виднеются десятки высотных кранов. По многим показателям регион уверено двигается вперед. В Челябинской области под руководством Алексея Текслера валовый региональный продукт вырос с полутора до двух с половиной триллионов рублей. Почти вдвое увеличились инвестиции в основной капитал, сейчас это более 450 млрд рублей в год. На Южном Урале появились знаковые проекты: строительство метротрама в Челябинске, возведение студенческого кампуса мирового уровня, обустройство парка «Притяжение» в Магнитогорске. Заметны изменения и в болевой для Челябинска теме — экологии. Город стал первым среди участников федерального проекта «Чистый воздух», где выполнены требования 204-го Указа Президента. Выбросы по сравнению с 2017 годом здесь сократились на 43%. Вместо огромной свалки в черте города зеленый холм. Огромная работа проделана по общественному транспорту: за несколько лет только закуплено 600 единиц новых автобусов и порядка 300 новых трамваев, запущено новое производство городского электрического транспорта. Регионы показали высокую явку на выборах Президента России. Это говорит о том, что жители доверяют действующей власти. А доверие завоевано благодаря эффективной, добросовестной работе губернаторов и их команд.