Путин рассказал о «готовившемся» штурме Киева

Путин: о штурме Киева ВС РФ не шло речи

14 июня 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что ВС РФ в марте 2022 года не собирались штурмовать столицу Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В марте 2022 года ВС РФ находились на подступе к Киеву, но речи не шло о начале штурма украинской столицы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было, это была операция по принуждению к миру», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В марте 2022 года ВС РФ находились на подступе к Киеву, но речи не шло о начале штурма украинской столицы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было, это была операция по принуждению к миру», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».