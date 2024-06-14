Путин рассказал о «готовившемся» штурме Киева

Путин: о штурме Киева ВС РФ не шло речи
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин заявил, что ВС РФ в марте 2022 года не собирались штурмовать столицу Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В марте 2022 года ВС РФ находились на подступе к Киеву, но речи не шло о начале штурма украинской столицы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было, это была операция по принуждению к миру», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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В марте 2022 года ВС РФ находились на подступе к Киеву, но речи не шло о начале штурма украинской столицы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было, это была операция по принуждению к миру», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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