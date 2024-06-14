Путин рассказал о «готовившемся» штурме Киева

Путин заявил, что ВС РФ в марте 2022 года не собирались штурмовать столицу Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В марте 2022 года ВС РФ находились на подступе к Киеву, но речи не шло о начале штурма украинской столицы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было, это была операция по принуждению к миру», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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