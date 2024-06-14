В Благовещенске автомобиль на высокой скорости выехал на тротуар и сбил пешеходов. Об этом сообщили очевидцы. По предварительным данным, девять человек пострадали, пять из них погибли.
«Автомобиль в Благовещенске на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие», — сообщили очевидцы. Их слова передает РИА Новости.
По информации telegram-канала Mash, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В сообщении отметили, что его ранее штрафовали за превышение скорости. Telegram-канал 112 также сообщил, что пять человек погибли из-за аварии, четверо пострадали. Официальной информации на данный момент нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГАИ по Амурской области.
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