В Благовещенске водитель сбил 9 человек на тротуаре. Видео

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Водитель, по предварительным данным, был пьян
Водитель, по предварительным данным, был пьян Фото:

В Благовещенске автомобиль на высокой скорости выехал на тротуар и сбил пешеходов. Об этом сообщили очевидцы. По предварительным данным, девять человек пострадали, пять из них погибли. 

«Автомобиль в Благовещенске на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие», — сообщили очевидцы. Их слова передает РИА Новости.

По информации telegram-канала Mash, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В сообщении отметили, что его ранее штрафовали за превышение скорости. Telegram-канал 112 также сообщил, что пять человек погибли из-за аварии, четверо пострадали. Официальной информации на данный момент нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГАИ по Амурской области. 

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В Благовещенске автомобиль на высокой скорости выехал на тротуар и сбил пешеходов. Об этом сообщили очевидцы. По предварительным данным, девять человек пострадали, пять из них погибли.  «Автомобиль в Благовещенске на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие», — сообщили очевидцы. Их слова передает РИА Новости. По информации telegram-канала Mash, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В сообщении отметили, что его ранее штрафовали за превышение скорости. Telegram-канал 112 также сообщил, что пять человек погибли из-за аварии, четверо пострадали. Официальной информации на данный момент нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГАИ по Амурской области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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