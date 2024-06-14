В Свердловской области заживо закопали рабочего, у него остались два ребенка

14 июня 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Следователи завели уголовное дело Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) 30 мая заживо закопали 32-летнего рабочего компании «Феникс» Ильяна Абдрафикова в момент, когда мужчина проверял стыки труб на дне ямы. У него остались жена и два ребенка, рассказала сестра погибшего Ильяна Гайнулина. «Нечаянно заживо закопали моего единственного брата Ильяна Абдрафикова» ему было всего 32 года. Организация в которой халтурил брат — «Феникс» — из-за своей халатности погубили человека. Они не удосужились даже позвонить и рассказать о случившемся родным, не интересовались его состоянием, не предложили никакой помощи! Маме позвонил участковый только 1 июня. Брат неделю пробыл в коме и скончался 6 июня», — написала Гайнулина на своей странице соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пояснили, что Камышловским межрайонным следственным отделом СКР по данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. «По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия», — отметили в ведомстве. В региональном ГУ МВД подтвердили информацию об инциденте. «После инцидента он [Ильян Абдрафиков] был госпитализирован. Однако через несколько дней от полученных травм скончался», — подчеркнули в полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Камышлове (Свердловская область) 30 мая заживо закопали 32-летнего рабочего компании «Феникс» Ильяна Абдрафикова в момент, когда мужчина проверял стыки труб на дне ямы. У него остались жена и два ребенка, рассказала сестра погибшего Ильяна Гайнулина. «Нечаянно заживо закопали моего единственного брата Ильяна Абдрафикова» ему было всего 32 года. Организация в которой халтурил брат — «Феникс» — из-за своей халатности погубили человека. Они не удосужились даже позвонить и рассказать о случившемся родным, не интересовались его состоянием, не предложили никакой помощи! Маме позвонил участковый только 1 июня. Брат неделю пробыл в коме и скончался 6 июня», — написала Гайнулина на своей странице соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пояснили, что Камышловским межрайонным следственным отделом СКР по данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. «По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия», — отметили в ведомстве. В региональном ГУ МВД подтвердили информацию об инциденте. «После инцидента он [Ильян Абдрафиков] был госпитализирован. Однако через несколько дней от полученных травм скончался», — подчеркнули в полиции.