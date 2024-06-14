Врио губернатора ХМАО раскритиковал чиновников за срыв ввода жилья

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук раскритиковал чиновников Нижневартовска за срыв ввода жилья. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствовавший на встрече главы региона с городским политистеблишментом.
«Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко доложил, что в 2023 году в городе было введено 59 тысяч квадратных метров жилья вместо запланированных 100 тысяч квадратных метров. Мэр попытался объяснить это тем, что план для Нижневартовска был завышен. Однако Кухарук такое объяснение не принял и заявил, что местные власти должны находиться в контакте с округом и добиваться поставленных планов по части строительства», — рассказал собеседник агентства.
В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что главный застройщик Нижневартовска, компания «Нижневартовскстройдеталь», находится в состоянии кризиса. Прежде именно она выдавала наибольший объем введенного жилья в городе.
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