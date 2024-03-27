У главного застройщика Нижневартовска за год вдвое снизилась выручка

Чистая прибыль любимой строительной компании мэрии Нижневартовска за год уменьшилась на полмиллиарда рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Компания «Нижневартовскстройдеталь» (НСД), которая на протяжении нескольких десятилетий выступала главным застройщиком Нижневартовска (ХМАО), представила отчет по итогам 2023 года. У строительной компании вдвое снизилась выручка: с трех до 1,5 млрд рублей.

«Выручка ЗАО „Нижневартовскстройдеталь“ за 2023 год — 1 506 882 000 рублей. В 2022 году она составляла 3 092 811 000 рублей», — указано в отчете компании за 2023 год на Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности ФНС России.

Отчет отразил сложную финансовую ситуацию на предприятии. Чистая прибыль компании за год уменьшилась более чем на 500 миллионов рублей, показав отрицательный финансовый результат.

URA.RU обратилось за комментариями в НСД. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что за 2023 год в компании «Нижневартовскстройдеталь» сменилось два генеральных директора. В начале года пост занял Сергей Солдатов, но летом он сложил полномочия. Руководство предприятием взял на себя Игорь Дагилис.