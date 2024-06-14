14 июня 2024

«Ведомости»: «Коммерсант» сменит главного редактора

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Пмэф-2014. Церемония вручение премии "Коммерсант года". Санкт-Петербург, прохоров михаил, желонкин владимир, президент ид коммерсантъ
Желонкин (слева) в ближайшее время покинет свой пост главреда «Коммерсанта», заявили источники Фото:

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин покинет свою должность в ближайшее время. На его место назначат заместителя генерального директора делового издания Михаила Лукина. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«В ближайшее время главный редактор „Коммерсанта“ Владимир Желонкин покинет свой пост. Новым главным редактором „Коммерсанта“ станет замгендиректора издательского дома „Коммерсант“ Михаил Лукин», — заявил источник «Ведомостей».

Владимир Желонкин возглавил редакцию издания «Коммерсант» в 2018 году. До этого на протяжении двух лет он исполнял обязанности генерального директора издательского дома (ИД).

Михаил Лукин работал более 15 лет в «Коммерсанте». В 2013 году он покинул должность директора информационного центра ИД и перешел в ТАСС. Спустя семь лет, в сентябре 2020 года, Лукин принял предложение от банка ВТБ и занял позицию в департаменте по работе со СМИ. В октябре 2023 года Михаил Лукин вернулся в «Коммерсант» и занял должность заместителя генерального директора.

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Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин покинет свою должность в ближайшее время. На его место назначат заместителя генерального директора делового издания Михаила Лукина. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «В ближайшее время главный редактор „Коммерсанта“ Владимир Желонкин покинет свой пост. Новым главным редактором „Коммерсанта“ станет замгендиректора издательского дома „Коммерсант“ Михаил Лукин», — заявил источник «Ведомостей». Владимир Желонкин возглавил редакцию издания «Коммерсант» в 2018 году. До этого на протяжении двух лет он исполнял обязанности генерального директора издательского дома (ИД). Михаил Лукин работал более 15 лет в «Коммерсанте». В 2013 году он покинул должность директора информационного центра ИД и перешел в ТАСС. Спустя семь лет, в сентябре 2020 года, Лукин принял предложение от банка ВТБ и занял позицию в департаменте по работе со СМИ. В октябре 2023 года Михаил Лукин вернулся в «Коммерсант» и занял должность заместителя генерального директора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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