«Ведомости»: «Коммерсант» сменит главного редактора

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин покинет свою должность в ближайшее время. На его место назначат заместителя генерального директора делового издания Михаила Лукина. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.
«В ближайшее время главный редактор „Коммерсанта“ Владимир Желонкин покинет свой пост. Новым главным редактором „Коммерсанта“ станет замгендиректора издательского дома „Коммерсант“ Михаил Лукин», — заявил источник «Ведомостей».
Владимир Желонкин возглавил редакцию издания «Коммерсант» в 2018 году. До этого на протяжении двух лет он исполнял обязанности генерального директора издательского дома (ИД).
Михаил Лукин работал более 15 лет в «Коммерсанте». В 2013 году он покинул должность директора информационного центра ИД и перешел в ТАСС. Спустя семь лет, в сентябре 2020 года, Лукин принял предложение от банка ВТБ и занял позицию в департаменте по работе со СМИ. В октябре 2023 года Михаил Лукин вернулся в «Коммерсант» и занял должность заместителя генерального директора.
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