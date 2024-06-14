Песков ответил на вопрос, как долго действует предложение Путина по Украине

Песков: у предложений Путина по конфликту на Украине нет сроков

Песков заявил, что ситуация в зоне СВО активно меняется, но у предложений Путина нет сроков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У предложений главы РФ Владимира Путина по урегулировании ситуации на Украине нет сроков, однако ситуация в зоне спецоперации быстро меняется. Также эти предложения не будут оформлены в письменном виде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никакого срока у обозначенных Путиным предложений нет, но ситуация на фронте динамично меняется», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Также пресс-секретарь президента отметил, что инициатива по мирному урегулированию не будет оформлена в письменном виде, поскольку, по мнению Кремля, в этом нет необходимости. По словам Пескова, инициатива Путина была направлена украинской стороне и ее легитимным представителям. В Киеве должны серьезно отнестись к этому предложению.

Также Песков подчеркнул, что для РФ принципиально важно достижение поставленных целей, в том числе мирных переговоров. Пресс-секретарь президента России выразил надежду на то, что «трезвые головы» на Украине задумаются над ситуацией и рассмотрят возможность принятия российской инициативы, не дожидаясь ухудшения условий.

Ранее Владимир Путин сделал последнее предложение Украине по мирному урегулированию ситуации в стране. Согласно ему, Киев должен отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска с суверенных границ, таких как Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР.