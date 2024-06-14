14 июня 2024

Песков ответил на вопрос, как долго действует предложение Путина по Украине

Песков: у предложений Путина по конфликту на Украине нет сроков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что ситуация в зоне СВО активно меняется, но у предложений Путина нет сроков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У предложений главы РФ Владимира Путина по урегулировании ситуации на Украине нет сроков, однако ситуация в зоне спецоперации быстро меняется. Также эти предложения не будут оформлены в письменном виде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никакого срока у обозначенных Путиным предложений нет, но ситуация на фронте динамично меняется», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Также пресс-секретарь президента отметил, что инициатива по мирному урегулированию не будет оформлена в письменном виде, поскольку, по мнению Кремля, в этом нет необходимости. По словам Пескова, инициатива Путина была направлена украинской стороне и ее легитимным представителям. В Киеве должны серьезно отнестись к этому предложению.

Также Песков подчеркнул, что для РФ принципиально важно достижение поставленных целей, в том числе мирных переговоров. Пресс-секретарь президента России выразил надежду на то, что «трезвые головы» на Украине задумаются над ситуацией и рассмотрят возможность принятия российской инициативы, не дожидаясь ухудшения условий.

Ранее Владимир Путин сделал последнее предложение Украине по мирному урегулированию ситуации в стране. Согласно ему, Киев должен отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска с суверенных границ, таких как Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР.

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У предложений главы РФ Владимира Путина по урегулировании ситуации на Украине нет сроков, однако ситуация в зоне спецоперации быстро меняется. Также эти предложения не будут оформлены в письменном виде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никакого срока у обозначенных Путиным предложений нет, но ситуация на фронте динамично меняется», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь президента отметил, что инициатива по мирному урегулированию не будет оформлена в письменном виде, поскольку, по мнению Кремля, в этом нет необходимости. По словам Пескова, инициатива Путина была направлена украинской стороне и ее легитимным представителям. В Киеве должны серьезно отнестись к этому предложению. Также Песков подчеркнул, что для РФ принципиально важно достижение поставленных целей, в том числе мирных переговоров. Пресс-секретарь президента России выразил надежду на то, что «трезвые головы» на Украине задумаются над ситуацией и рассмотрят возможность принятия российской инициативы, не дожидаясь ухудшения условий. Ранее Владимир Путин сделал последнее предложение Украине по мирному урегулированию ситуации в стране. Согласно ему, Киев должен отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска с суверенных границ, таких как Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР.
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