Путин предложил Украине закончить конфликт: новые условия. Видео

Путин: Россия прекратит огонь по территории Украины, когда будут выведены войска

14 июня 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Россия готова к диалогу со всеми странами, но они также должны изъявлять такое желание Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин выступил на встрече с руководством МИД РФ. Он сделал несколько заявлений, касающихся ситуации на Украине, ее мирного урегулирования и конференции в Швейцарии. Главное — в материале URA.RU. Условия для мирного урегулирования конфликта на Украине В ходе встречи с руководством МИД РФ Путин сделал последнее мирное предложение Украине. Согласно ему, Киев должен вывести свои войска с суверенных границ, среди которых Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР. В этом случае Россия прекратит огонь по территории страны. Второе условие для урегулирования ситуации — украинская сторона должна отказаться от вступления в Североатлантический альянс. Если Украина и Европа не согласятся на подобные предложения, то условия для переговоров будут совсем другими. «Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», — заявил Путин. Кроме того, для РФ в качестве одного из условий мирного разрешения ситуации важен безъядерный, нейтральный и внеблоковый статус Киева. А также денацификация и демилитаризация страны. Все эти базовые соглашения должны быть зафиксированы, а антироссийские санкции должны быть сняты. «Наша принципиальная позиция в следующем: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе Стамбульских переговоров», — отметил Путин. По словам главы РФ, это нужно не для заморозки конфликта, а для его полного завершения. В свою очередь, российская сторона осознает ответственность за стабильность в мире и готова к диалогу со всеми странами, однако с их стороны это не должно быть имитацией разговора. В завершении своего выступления российский лидер выразил уверенность в том, что у РФ все получится, а украинский конфликт разрешится. «Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и снова подтверждает свою готовность вести разговор со всеми странами, но это должна быть не имитация мирного процесса, а серьезный обстоятельный разговор по всем вопросам», — сообщил российский лидер. Предыдущие попытки урегулирования ситуации на Украине Западные страны предложили стать посредником в завершении украинского конфликта, когда ВС РФ заняли часть Запорожской и Херсонской областей. По словам Путина, в марте 2022 года один из представителей Запада провел с ним встречу и отметил поддержку Франции и Великобритании. Эта попытка не увенчалась успехом, его посредничество было отвергнуто Киевом. Также Владимир Путин сообщил, что в марте 2022 года был готов признать Запорожскую и Херсонскую области частями Украины. Это могло быть сделано при условии, что киевская сторона сохранит сухопутный путь до Крыма для РФ. В том же году был проведен референдум, на котором мирное население пожелало войти в состав Российской Федерации. Также Путина рассказал, что еще в феврале 2014 года проводил разговор с экс-главой США Бараком Обамой. Они обсуждали урегулирование ситуации на Украине. «Суть была следующая: американский лидер недвусмысленно поддержал киевское соглашение власти и оппозиции. Более того, назвал его настоящим прорывом, шансом для украинского народа», — заявил Владимир Путин. Мирный саммит по Украине в Швейцарии без участия России Президент РФ высказал мнение, что швейцарская конференция, которая пройдет с 15 по 16 июня, сведется к обвинениям российской стороны и разговорам демагогического характера. Также, по его словам, этот саммит является лишь уловкой для отвлечения всеобщего внимания. Путин объяснил это тем, что этот диалог проводится сразу после саммита G7 («Большой семерки»), той группы стран, которая и разожгла украинский конфликт. «Причем провести ее [конференцию] планируют сразу после саммита группы семи, то есть группа тех, кто своей политикой и разжег конфликт на Украине. То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии, — еще одна уловка», — сообщил глава России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выступил на встрече с руководством МИД РФ. Он сделал несколько заявлений, касающихся ситуации на Украине, ее мирного урегулирования и конференции в Швейцарии. Главное — в материале URA.RU. В ходе встречи с руководством МИД РФ Путин сделал последнее мирное предложение Украине. Согласно ему, Киев должен вывести свои войска с суверенных границ, среди которых Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР. В этом случае Россия прекратит огонь по территории страны. Второе условие для урегулирования ситуации — украинская сторона должна отказаться от вступления в Североатлантический альянс. Если Украина и Европа не согласятся на подобные предложения, то условия для переговоров будут совсем другими. Кроме того, для РФ в качестве одного из условий мирного разрешения ситуации важен безъядерный, нейтральный и внеблоковый статус Киева. А также денацификация и демилитаризация страны. Все эти базовые соглашения должны быть зафиксированы, а антироссийские санкции должны быть сняты. По словам главы РФ, это нужно не для заморозки конфликта, а для его полного завершения. В свою очередь, российская сторона осознает ответственность за стабильность в мире и готова к диалогу со всеми странами, однако с их стороны это не должно быть имитацией разговора. В завершении своего выступления российский лидер выразил уверенность в том, что у РФ все получится, а украинский конфликт разрешится. Западные страны предложили стать посредником в завершении украинского конфликта, когда ВС РФ заняли часть Запорожской и Херсонской областей. По словам Путина, в марте 2022 года один из представителей Запада провел с ним встречу и отметил поддержку Франции и Великобритании. Эта попытка не увенчалась успехом, его посредничество было отвергнуто Киевом. Также Владимир Путин сообщил, что в марте 2022 года был готов признать Запорожскую и Херсонскую области частями Украины. Это могло быть сделано при условии, что киевская сторона сохранит сухопутный путь до Крыма для РФ. В том же году был проведен референдум, на котором мирное население пожелало войти в состав Российской Федерации. Также Путина рассказал, что еще в феврале 2014 года проводил разговор с экс-главой США Бараком Обамой. Они обсуждали урегулирование ситуации на Украине. Президент РФ высказал мнение, что швейцарская конференция, которая пройдет с 15 по 16 июня, сведется к обвинениям российской стороны и разговорам демагогического характера. Также, по его словам, этот саммит является лишь уловкой для отвлечения всеобщего внимания. Путин объяснил это тем, что этот диалог проводится сразу после саммита G7 («Большой семерки»), той группы стран, которая и разожгла украинский конфликт.