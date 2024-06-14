Скончался актер Меркулов, снимавшийся в фильме «Следствие ведут знатоки»

Умер актер и режиссер Игорь Меркулов, который снял фильм «Следствие вели знатоки». Об этом сообщилна своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 14 июня, скоропостижно ушел из жизни талантливый театральный режиссер Игорь Меркулов. Светлая память», — говорится в сообщении.
Игорь Меркулов начал свою актерскую карьеру в раннем возрасте. Еще будучи ребенком, в десятилетнем возрасте, он получил главную роль в детском фильме «Включите северное сияние». Спустя два года он принял участие в съемках драмы «Птицы над городом», где ему партнерили Михаил Глузский и Лидия Федосеева-Шукшина. В 1978 году Меркулов появился в известном фильме «Следствие ведут знатоки».
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