14 июня 2024

Скончался актер Меркулов, снимавшийся в фильме «Следствие ведут знатоки»

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Актер скончался на 62-м году жизни
Актер скончался на 62-м году жизни Фото:

Умер актер и режиссер Игорь Меркулов, который снял фильм «Следствие вели знатоки». Об этом сообщил Железногорский театр оперетты на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 14 июня, скоропостижно ушел из жизни талантливый театральный режиссер Игорь Меркулов. Светлая память», — говорится в сообщении.

Игорь Меркулов начал свою актерскую карьеру в раннем возрасте. Еще будучи ребенком, в десятилетнем возрасте, он получил главную роль в детском фильме «Включите северное сияние». Спустя два года он принял участие в съемках драмы «Птицы над городом», где ему партнерили Михаил Глузский и Лидия Федосеева-Шукшина. В 1978 году Меркулов появился в известном фильме «Следствие ведут знатоки».

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Умер актер и режиссер Игорь Меркулов, который снял фильм «Следствие вели знатоки». Об этом сообщил Железногорский театр оперетты  на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что сегодня, 14 июня, скоропостижно ушел из жизни талантливый театральный режиссер Игорь Меркулов. Светлая память», — говорится в сообщении. Игорь Меркулов начал свою актерскую карьеру в раннем возрасте. Еще будучи ребенком, в десятилетнем возрасте, он получил главную роль в детском фильме «Включите северное сияние». Спустя два года он принял участие в съемках драмы «Птицы над городом», где ему партнерили Михаил Глузский и Лидия Федосеева-Шукшина. В 1978 году Меркулов появился в известном фильме «Следствие ведут знатоки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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