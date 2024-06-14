Звезды КВН высмеяли беды Екатеринбурга и потроллили губернатора с мэром. Фото

15 июня 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Шоу вся страна увидит в эфире «Первого канала» только осенью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» отгремела уже традиционная «Встреча выпускников КВН». Три команды, добивавшиеся успеха в игре в разные годы, высмеяли больные для города темы (была даже отсылка к массовым отравлениям в «Жизньмарте») и постебали первых лиц. Следил за шоу, которое осенью покажут по «Первому каналу», корреспондент URA.RU. В этом году в юморе состязались три команды — «Сборная Пермского края», «Русская дорога», (сборная АГПУ, город Армавир) и «Доктор Хаусс» (город Могилев, Беларусь). Первыми выступали белорусы. Они в своем приветствии напомнили, с каким трудом жители Академического добираются до центра: «Случай в семье из Академического района. „Что привезти, старшенькая?“ — „А привези мне проездной“». Прозвучала шутка и про ФК «Урал», который недавно вылетел из Российской премьер-лиги: «Футбольный клуб „Урал“ у спонсора. „Ну, становитесь“», — и участники команды наклонились, чтобы им пробили мячом по ягодицам. Сначала от «Доктора Хаусса» досталось мэру Алексею Орлову (сидел в первом ряду с женой, губернатором Евгением Куйвашевым и спикером заксо Людмилой Бабушкиной). «Мэр Екатеринбурга вспомнил, что городу уже 300 лет. Да, трамваи нужно поменять, конечно», — пошутили юмористы, намекая о готовящейся транспортной реформе и старых чешских трамваях Tatra, в которых сейчас мучаются горожане. Затем перешли к Куйвашеву. «Ой, Евгений Владимирович, здравствуйте. Пользуясь случаем: вот мы заметили, что в результате ротации [в федеральной власти] вы остались на месте. Накосячили где-то? Или это поощрение у вас такое?». Куйвашев смеялся вместе со всеми. Но ведущий Валдис Пельш попытался сгладить: «Ничего он не накосячил, мы наоборот благодарим правительство Свердловской области». Чуть позже Куйвашева задобрила и телеведущая Анфиса Чехова, которая участвовала в СТЭМ (студенческом театре эстрадных миниатюр) «Сборной Пермского края». Губернатору вручили волшебную малахитовую шкатулку, которая исполняет желания, а после Чехова призналась главе региона в любви. «Я точно не боялась шутить про губернатора, потому что я больше чем уверена, что он человек с чувством юмора. Мне кажется, в политике без чувства юмора нельзя. И как раз, мне кажется, это была моя самая лучшая шутка за весь СТЭМ. Потому что всегда, когда вовлекается какой-то человек со стороны, особенно которого хорошо все знают и, я надеюсь, любят, то это всегда хорошо сработает», — призналась URA.RU Чехова уже по окончании вечера. О «Жизньмарте» шутила «Русская дорога». Команда спародировала завирусившуюся в Сети песню Ицыка Цыпера «Дымок»: «Захотел поднять бабос, милльон за сальбактериоз. И чтобы денежки забрать, мне нужно яйца облизать». Зал эта шутка порвала — многие вспомнили, как владелец «Жизньмарта» Иван Зайченко жаловался на предприимчивых екатеринбуржцах, якобы решивших отравиться специально, чтобы потом получить компенсацию. А «пермяки» перепели «Сансару» Басты. «Станция „Динамо“, „Ботаническая“, „Площадь“, „Уралмаш“, „Геологическая“, „Проспект Космонавтов“, еще „Уральская“, „Машиностроителей“, а также „Чкаловская“. Когда меня не станет, вряд ли их больше станет для моих детей. А потом и их детей». Речь, конечно, про вечнозеленую городскую мечту — вторую ветку метро. Были и другие привычные для «Встречи выпускников» локальные екатеринбургские темы — расстрел царской семьи, «Ельцин Центр». Особое внимание команды уделили главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков даже в шутку признался журналистам, что позавидовал такому вниманию к ее персоне. Игроки напомнили, что Мизулина часто добивается «отмены» рэперов, а «взрослые люди лезут в молодежное творчество». После Мизулина рассказала, что очень удивилась, когда не услышала шутки про певицу Ольгу Бузову, которая в День защиты детей выступала полураздетой на «VK Fest» в Уфе. Из форматных новинок этого года — «Разминка» с участием зрителей, которую не проводили 11 лет. А в финале к сценкам подключались звезды — пранкеры Вован и Лексус, юмористы Роман Поставалов и Сергей Исаев. Результаты большой игры присутствовавшим журналистам раскрывать запретили (как обычно). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» отгремела уже традиционная «Встреча выпускников КВН». Три команды, добивавшиеся успеха в игре в разные годы, высмеяли больные для города темы (была даже отсылка к массовым отравлениям в «Жизньмарте») и постебали первых лиц. Следил за шоу, которое осенью покажут по «Первому каналу», корреспондент URA.RU. В этом году в юморе состязались три команды — «Сборная Пермского края», «Русская дорога», (сборная АГПУ, город Армавир) и «Доктор Хаусс» (город Могилев, Беларусь). Первыми выступали белорусы. Они в своем приветствии напомнили, с каким трудом жители Академического добираются до центра: «Случай в семье из Академического района. „Что привезти, старшенькая?“ — „А привези мне проездной“». Прозвучала шутка и про ФК «Урал», который недавно вылетел из Российской премьер-лиги: «Футбольный клуб „Урал“ у спонсора. „Ну, становитесь“», — и участники команды наклонились, чтобы им пробили мячом по ягодицам. Сначала от «Доктора Хаусса» досталось мэру Алексею Орлову (сидел в первом ряду с женой, губернатором Евгением Куйвашевым и спикером заксо Людмилой Бабушкиной). «Мэр Екатеринбурга вспомнил, что городу уже 300 лет. Да, трамваи нужно поменять, конечно», — пошутили юмористы, намекая о готовящейся транспортной реформе и старых чешских трамваях Tatra, в которых сейчас мучаются горожане. Затем перешли к Куйвашеву. «Ой, Евгений Владимирович, здравствуйте. Пользуясь случаем: вот мы заметили, что в результате ротации [в федеральной власти] вы остались на месте. Накосячили где-то? Или это поощрение у вас такое?». Куйвашев смеялся вместе со всеми. Но ведущий Валдис Пельш попытался сгладить: «Ничего он не накосячил, мы наоборот благодарим правительство Свердловской области». Чуть позже Куйвашева задобрила и телеведущая Анфиса Чехова, которая участвовала в СТЭМ (студенческом театре эстрадных миниатюр) «Сборной Пермского края». Губернатору вручили волшебную малахитовую шкатулку, которая исполняет желания, а после Чехова призналась главе региона в любви. «Я точно не боялась шутить про губернатора, потому что я больше чем уверена, что он человек с чувством юмора. Мне кажется, в политике без чувства юмора нельзя. И как раз, мне кажется, это была моя самая лучшая шутка за весь СТЭМ. Потому что всегда, когда вовлекается какой-то человек со стороны, особенно которого хорошо все знают и, я надеюсь, любят, то это всегда хорошо сработает», — призналась URA.RU Чехова уже по окончании вечера. О «Жизньмарте» шутила «Русская дорога». Команда спародировала завирусившуюся в Сети песню Ицыка Цыпера «Дымок»: «Захотел поднять бабос, милльон за сальбактериоз. И чтобы денежки забрать, мне нужно яйца облизать». Зал эта шутка порвала — многие вспомнили, как владелец «Жизньмарта» Иван Зайченко жаловался на предприимчивых екатеринбуржцах, якобы решивших отравиться специально, чтобы потом получить компенсацию. А «пермяки» перепели «Сансару» Басты. «Станция „Динамо“, „Ботаническая“, „Площадь“, „Уралмаш“, „Геологическая“, „Проспект Космонавтов“, еще „Уральская“, „Машиностроителей“, а также „Чкаловская“. Когда меня не станет, вряд ли их больше станет для моих детей. А потом и их детей». Речь, конечно, про вечнозеленую городскую мечту — вторую ветку метро. Были и другие привычные для «Встречи выпускников» локальные екатеринбургские темы — расстрел царской семьи, «Ельцин Центр». Особое внимание команды уделили главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков даже в шутку признался журналистам, что позавидовал такому вниманию к ее персоне. Игроки напомнили, что Мизулина часто добивается «отмены» рэперов, а «взрослые люди лезут в молодежное творчество». После Мизулина рассказала, что очень удивилась, когда не услышала шутки про певицу Ольгу Бузову, которая в День защиты детей выступала полураздетой на «VK Fest» в Уфе. Из форматных новинок этого года — «Разминка» с участием зрителей, которую не проводили 11 лет. А в финале к сценкам подключались звезды — пранкеры Вован и Лексус, юмористы Роман Поставалов и Сергей Исаев. Результаты большой игры присутствовавшим журналистам раскрывать запретили (как обычно).