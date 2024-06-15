Появились подробности убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян

Мужчина, застреливший блогеров в Виннице, служил на фронте 2 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил, застреливший двух девушек, с трудом мог контролировать гнев
Михаил, застреливший двух девушек, с трудом мог контролировать гнев Фото:

Мужчина по имени Михаил, убивший в Виннице (Украина) двух молодых блогерш, известных в сети как Вера Пантера и Наташа «Бандеровка», служил на фронте два года. Об этом сообщило украинское издание «20 минут». Отмечается, что Наташа была супругой Михаила. 

«О Михаиле известно, что ему было 23 года, и он был родом из Песчанки в Винницкой области. Воевал на фронте два года», — говорится в сообщении. Там отметили, что Михаил испытывал ревность к своей 18-летней жене Наташе, трудно контролировал гнев после смерти товарища, а также болезненно реагировал на критику в свой адрес.

Ранее сообщалось, что в Виннице были застрелены две молодые блогерши Вера Пантера и Наташа, никнейм которой «Бандеровка». Девушки были известны в интернете за свои видео, в которых они высмеивали россиян. Вера Пантера имела 48 тысяч подписчиков на видеосервисе TikTok, в то время как ее подруга привлекла 13 тысяч подписчиков. Обе активно проводили прямые эфиры на платформе, взаимодействуя жителями России, часто используя юмор во время общения.

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Мужчина по имени Михаил, убивший в Виннице (Украина) двух молодых блогерш, известных в сети как Вера Пантера и Наташа «Бандеровка», служил на фронте два года. Об этом сообщило украинское издание «20 минут». Отмечается, что Наташа была супругой Михаила.  «О Михаиле известно, что ему было 23 года, и он был родом из Песчанки в Винницкой области. Воевал на фронте два года», — говорится в сообщении. Там отметили, что Михаил испытывал ревность к своей 18-летней жене Наташе, трудно контролировал гнев после смерти товарища, а также болезненно реагировал на критику в свой адрес. Ранее сообщалось, что в Виннице были застрелены две молодые блогерши Вера Пантера и Наташа, никнейм которой «Бандеровка». Девушки были известны в интернете за свои видео, в которых они высмеивали россиян. Вера Пантера имела 48 тысяч подписчиков на видеосервисе TikTok, в то время как ее подруга привлекла 13 тысяч подписчиков. Обе активно проводили прямые эфиры на платформе, взаимодействуя жителями России, часто используя юмор во время общения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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