В Виннице застрелили блогерш, которые высмеивали россиян

В Виннице (Украина) были застрелены две молодые блогерши, известные в сети как Вера Пантера и Наташа, никнейм которой «Бандеровка». Об этом сообщило украинское издание «Телеграф». Однако информация о личностях девушек еще требует официального подтверждения.
«В Виннице 23-летний парень устроил стрельбу. Он застрелил свою 18-летнюю жену и тяжело ранил ее 19-летнюю подругу», — передает издание. Согласно данным полиции, причиной стал конфликт на почве личных отношений.
Пострадавшая девушка смогла вызвать скорую помощь, но, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице. Позже тело мужчины было найдено на берегу реки Южный Буг с ранением в голову.
По информации издания, девушки известны в сети из-за своих роликов, где они высмеивали россиян. На странице Веры Пантеры в соцсети TikTok насчитывается 48 тысяч подписчиков, тогда как у ее подруги, известной под никнеймом «Бандеровка» — 13 тысяч. Обе девушки активно вели прямые трансляции на этой платформе, в ходе которых они взаимодействовали и общались с россиянами, поддерживающими военные действия на Украине, часто используя юмор.
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