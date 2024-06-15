На Евро-2024 вывесили флаги России

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На матче открытия чемпионата Европы 2024 года были вывешены российские флаги
На матче открытия чемпионата Европы 2024 года были вывешены российские флаги Фото:
новость из сюжета
Евро-2024

Во время матча открытия чемпионата Европы по футболу 2024 года на стадионе «Арена Мюнхен» были вывешены российские флаги. На одном из них была надпись «Белгород».

«Два триколора были замечены на трибуне за воротами стадиона „Арена Мюнхен“, где проходила первая игра турнира», — передает Sport24. В сообщении отметили, что на одном из флагов было написано «Белгород». На этом матче сборная Германии одержала победу над командой Шотландии со счетом 5:1.

Российская сборная была отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года из-за политических санкций. Чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире участвуют 24 национальные команды.

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Во время матча открытия чемпионата Европы по футболу 2024 года на стадионе «Арена Мюнхен» были вывешены российские флаги. На одном из них была надпись «Белгород». «Два триколора были замечены на трибуне за воротами стадиона „Арена Мюнхен“, где проходила первая игра турнира», — передает Sport24. В сообщении отметили, что на одном из флагов было написано «Белгород». На этом матче сборная Германии одержала победу над командой Шотландии со счетом 5:1. Российская сборная была отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года из-за политических санкций. Чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире участвуют 24 национальные команды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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