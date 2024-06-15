Анна Ковальчук: роковые роли, тайная сестра и личная жизнь — как живет звезда «Тайны следствия»

Актрисе Анне Ковальчук исполнилось 47 лет

15 июня 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Анна Ковальчук продолжает играть новые роли, не останавливаясь на одном проекте Фото: Сергей Компанийченко/РИА Новости Звезда детективного сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук сегодня празднует день рождения. Ей исполнилось 47 лет. Она стала популярной благодаря съемкам в популярном сериале. Как сейчас живет Ковальчук, через что она прошла — в материале URA.RU. Ранние годы и многочисленные переезды В 2021 году Анна Ковальчук получила премию в номинации «Лучшие из лучших» на ХI церемонии награждения лауреатов актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро» в театре «Русская антреприза» Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Анна Ковальчук родилась в Нойштрелице (Германия) в семье военного и заведующей детского сада. Из-за профессии отца семья часто переезжала. Пожив в Ереване и Москве, наконец, Ковальчуки обосновались в Ленинграде. В школьные годы Анна проявила интерес к музыке, спортивной гимнастике и балету, одновременно успешно осваивая математику и физику. Неожиданный поворот к актерской карьере Ковальчук хотела поступить в политехнический институт. Однако планы изменились, когда подруга попросила Анну составить ей компанию на экзаменах в театральный вуз. Несмотря на отсутствие актерской подготовки, комиссия увидела в ней потенциал и предоставила шанс, дав испытательный срок. Успехи и трудности в учебе Актриса Анна Ковальчук (Таня) в сцене из спектакля Василия Сенина «Заповедник» по повести Сергея Довлатова в театре имени Ленсовета Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков Начало обучения далось Анне непросто, она столкнулась с недоверием и презрением со стороны окружающих. Тем не менее она выдержала все испытания и доказала свое право быть на сцене. Уже со второго курса начала подрабатывать в Александринском театре, а после окончания института присоединилась к труппе театра «Ленсовет». Личная жизнь и встреча с будущим мужем Поступление в институт также сыграло ключевую роль в личной жизни Анны. Здесь она познакомилась с актером Анатолием Ильченко. Их отношения прошли через множество испытаний, включая временные разлуки. Свадьба состоялась в 1999 году. Актриса Анна Ковальчук на съемках нового сезона телепроекта «Танцы со звездами. Сезон-2009». Фото: ИТАР-ТАСС/ Вадим Тараканов Профессиональный рост и признание Молодая петербургская актриса Ковальчук с дочкой Златой Фото: Белинский Юрий/(ИТАР-ТАСС) Актерская карьера Анны началась с ролей в театре, но настоящий успех пришел с участием в сериале «Тайны следствия», где она создала запоминающийся образ следователя Марии Швецовой. Ради «Тайн следствия» она пропадала на съемках, что совсем не нравилось мужу. За свою роль она получила приз «За воплощение образа положительного персонажа» на правовом кинофестивале «Закон и общество». Во время съемок создатели пошли Ковальчук на встречу. После отснятого первого сезона оказалось, что актриса ждет ребенка. Поэтому следующие серии ее персонаж также появлялся с животом. Родившаяся дочка Злата стала мелькать на экране практически с первых дней жизни: в кадре Ковальчук кормила ребенка грудью. Творческий путь и новые горизонты Россия. Ленинградская область. 28 июня. Артисты Александр Галибин (Мастер) и Анна Ковальчук (Маргарита) во время съемок в Павловске Фото: Белинский Юрий/(ИТАР-ТАСС) Не желая ограничиваться одной ролью, Анна продолжала развиваться, играя на театральной сцене сложных и разноплановых персонажей. Особенно выделяется ее участие в экранизации «Мастера и Маргариты», где она исполнила роль главной героини. Развод и новая страница в жизни Актриса Анна Ковальчук и актер Глеб Щур на съемках сериала «Тайны следствия» в Санкт-Петербурге Фото: Александр Гальперин/РИА Новости После премьеры «Мастера и Маргариты» брак Анны и Анатолия пришел к концу. Ковальчук отмечала, что их отношения давно висели на волоске, а съемки в фильме стали роковыми. Ведь прикосновение к загадочной истории приносит несчастья. Ильченко не раз говорил, что чувствует себя брошенным из-за постоянной занятости жены на съемках. Ковальчук активно погрузилась в работу, однако одиночество не длилось долго. Вскоре в ее жизни появился госслужащий Олег Капустин, который через полгода сделал ей предложение. Свадьба состоялась в 2007 году, несмотря на плотный график работы Анны. Возвращение к актерской деятельности Актриса Анна Ковальчук перед началом премьерного показа фильма «Адмиралъ» в кинотеатре «Пушкинский». Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов У пары родился ребенок Добрыня. Несмотря на планы провести в декрете полтора года, контракт с сериалом «Тайны следствия» вынудил Анну вернуться на съемочную площадку уже через пять месяцев. Это решение оказалось успешным, так как Анна смогла гармонично совмещать карьеру и материнство, хотя и приходилось иногда уезжать из дома на длительные периоды. Новые вызовы и проекты Материнство значительно повлияло на выбор ролей и проектов Анны. Помимо активной театральной и кинокарьеры, она создала и вела программу «Тайны сказок с Анной Ковальчук», где могла взаимодействовать не только с юными зрителями, но и со своим сыном. Этот проект позволил актрисе раскрыть новые грани своего таланта. Тайная сестра В 2019 году Ковальчук рассказала, что несколько лет назад она узнала о сводной сестре Катерине. Ей сейчас 31 год. Она тоже стала актрисой. Ее лучшие сериалы: «На страже пляжа», «Министерство», «Ментовские войны 10», «Беспринципные». В 2024 году Катерина Ковальчук вышла замуж за комика Гарика Харламова. Их роман начался в 2021 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда детективного сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук сегодня празднует день рождения. Ей исполнилось 47 лет. Она стала популярной благодаря съемкам в популярном сериале. Как сейчас живет Ковальчук, через что она прошла — в материале URA.RU. Анна Ковальчук родилась в Нойштрелице (Германия) в семье военного и заведующей детского сада. Из-за профессии отца семья часто переезжала. Пожив в Ереване и Москве, наконец, Ковальчуки обосновались в Ленинграде. В школьные годы Анна проявила интерес к музыке, спортивной гимнастике и балету, одновременно успешно осваивая математику и физику. Ковальчук хотела поступить в политехнический институт. Однако планы изменились, когда подруга попросила Анну составить ей компанию на экзаменах в театральный вуз. Несмотря на отсутствие актерской подготовки, комиссия увидела в ней потенциал и предоставила шанс, дав испытательный срок. Начало обучения далось Анне непросто, она столкнулась с недоверием и презрением со стороны окружающих. Тем не менее она выдержала все испытания и доказала свое право быть на сцене. Уже со второго курса начала подрабатывать в Александринском театре, а после окончания института присоединилась к труппе театра «Ленсовет». Поступление в институт также сыграло ключевую роль в личной жизни Анны. Здесь она познакомилась с актером Анатолием Ильченко. Их отношения прошли через множество испытаний, включая временные разлуки. Свадьба состоялась в 1999 году. Актерская карьера Анны началась с ролей в театре, но настоящий успех пришел с участием в сериале «Тайны следствия», где она создала запоминающийся образ следователя Марии Швецовой. Ради «Тайн следствия» она пропадала на съемках, что совсем не нравилось мужу. За свою роль она получила приз «За воплощение образа положительного персонажа» на правовом кинофестивале «Закон и общество». Во время съемок создатели пошли Ковальчук на встречу. После отснятого первого сезона оказалось, что актриса ждет ребенка. Поэтому следующие серии ее персонаж также появлялся с животом. Родившаяся дочка Злата стала мелькать на экране практически с первых дней жизни: в кадре Ковальчук кормила ребенка грудью. Не желая ограничиваться одной ролью, Анна продолжала развиваться, играя на театральной сцене сложных и разноплановых персонажей. Особенно выделяется ее участие в экранизации «Мастера и Маргариты», где она исполнила роль главной героини. После премьеры «Мастера и Маргариты» брак Анны и Анатолия пришел к концу. Ковальчук отмечала, что их отношения давно висели на волоске, а съемки в фильме стали роковыми. Ведь прикосновение к загадочной истории приносит несчастья. Ильченко не раз говорил, что чувствует себя брошенным из-за постоянной занятости жены на съемках. Ковальчук активно погрузилась в работу, однако одиночество не длилось долго. Вскоре в ее жизни появился госслужащий Олег Капустин, который через полгода сделал ей предложение. Свадьба состоялась в 2007 году, несмотря на плотный график работы Анны. У пары родился ребенок Добрыня. Несмотря на планы провести в декрете полтора года, контракт с сериалом «Тайны следствия» вынудил Анну вернуться на съемочную площадку уже через пять месяцев. Это решение оказалось успешным, так как Анна смогла гармонично совмещать карьеру и материнство, хотя и приходилось иногда уезжать из дома на длительные периоды. Материнство значительно повлияло на выбор ролей и проектов Анны. Помимо активной театральной и кинокарьеры, она создала и вела программу «Тайны сказок с Анной Ковальчук», где могла взаимодействовать не только с юными зрителями, но и со своим сыном. Этот проект позволил актрисе раскрыть новые грани своего таланта. В 2019 году Ковальчук рассказала, что несколько лет назад она узнала о сводной сестре Катерине. Ей сейчас 31 год. Она тоже стала актрисой. Ее лучшие сериалы: «На страже пляжа», «Министерство», «Ментовские войны 10», «Беспринципные». В 2024 году Катерина Ковальчук вышла замуж за комика Гарика Харламова. Их роман начался в 2021 году.